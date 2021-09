Piłkarz Manchesteru United grzmi po porażce. "To powinno być zabronione w LM"

- Nie ma wymówek, przegraliśmy ten mecz - powiedział Luke Shaw w rozmowie z "TNT Sports". Obrońca Manchesteru United skomentował postawę zespołu we wtorkowym starciu zwracając jednocześnie uwagę na inne aspekty, które mogły mieć wpływ na sytuację na boisku. - Te boiska [ze sztuczną murawą] nie powinny być dopuszczone do Ligi Mistrzów. To jest niebezpieczne. Ciężko jest się włączyć. Ale tak jak powiedziałem, nie jest to żadne usprawiedliwienie. To jest piłka nożna, przegraliśmy dziś wieczorem, musimy wziąć to na brodę i musimy skupić się na nadchodzących meczach w weekend - dodał Anglik.

REKLAMA

Zobacz wideo Wielki powrót Cristiano Ronaldo. "Lepiej nie mógł sobie tego wymarzyć"

Dodajmy, że przez większość meczu Manchester United musiał sobie radzić w osłabieniu, na co również narzekał po meczu Luke Shaw. - Nie wiem. Zawsze ciężko jest grać w 10-osobowym składzie. Myślę, że zaczęliśmy dobrze. To trudne boisko do gry, nie jest łatwo się do niego przyzwyczaić. Zdobyliśmy wczesnego gola, mogliśmy spokojnie prowadzić grę, nie czuliśmy, że są zbyt groźni. Potem, przy 10 osobach, mieli więcej piłki, więcej szans. Pod koniec daliśmy z siebie wszystko, staraliśmy się nie dawać im tyle miejsca. Ale zdobyli bramkę - dodał obrońca.

Luke Shaw szuka przyczyny porażki. "Nie czuliśmy, że są groźni". Statystyki mówią co innego

Tymczasem Young Boys stwarzało sobie coraz więcej sytuacji, co widać po statystykach. W sumie Szwajcarzy oddali aż 19 strzałów na bramkę rywala, przy zaledwie dwóch sytuacjach bramkowych Manchesteru United. Chyba nikt nie spodziewał się także, że Anglicy przegrają to spotkanie w takim stylu. Już w doliczonym czasie gry Jesse Lingard, który wcześniej zmienił Cristiano Ronaldo, niedokładnie zagrał piłkę, a ta wpadła wprost pod nogi Jordana Siebatcheu. Zawodnik Young Boys stanął sam na sam z Davidem De Geą i wykorzystał sytuację.

Ronaldo znokautował kobietę, po meczu została odnaleziona. Wyjątkowy prezent

- Musimy iść dalej. Jesteśmy rozczarowani, ale przed nami jeszcze wiele meczów - zakończył Luke Shaw. Manchester United trafił do grupy F, w której występują również Villarreal oraz Atalanta Bergamo. Obie drużyny również rywalizowały ze sobą we wtorek, a mecz zakończył się remisem 2:2. Kolejne spotkania w tej grupie odbędą się 29 września.