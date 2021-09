Lewandowski chce rewolucji w swojej grze. Może strzelać mniej bramek. "To następny poziom"

Robert Lewandowski udanie rozpoczął tegoroczny sezon w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Kapitan reprezentacji Polski strzelił dwa gole w meczu z FC Barceloną. W pierwszej sytuacji Jamal Musiala uderzył w słupek, a Lewandowski jedynie dołożył nogę, natomiast w drugiej Polak zachował się przytomnie w polu karnym i pokonał bezradnego Marc-Andre ter Stegena.

"Najbardziej imponujący w tym jest fakt, że mimo niewielu sytuacji strzeleckich (Lewandowski oddał raptem trzy strzały), zdobył dwie bramki. Mecz z Barceloną był jego 18. z rzędu z golem dla Bayernu. Od lutego Lewandowski trafiał w każdym oficjalnym klubowym spotkaniu. Ostatni raz bez gola schodził z boiska w finale klubowych mistrzostw świata z Tigres (11 lutego). Profil statystyczny "Opta Joe" przygotował zestawienie najlepszych strzelców od sezonu 2019-2020, które najlepiej pokazuje dominację i znakomitą formę Lewandowskiego. W tym czasie Polak strzelił we wszystkich meczach 112 goli. Następni - Kylian Mbappe i Cristiano Ronaldo - mają po 76 goli. Przepaść." - pisał w swoim tekście Dawid Szymczak, dziennikarz Sport.pl.

Robert Lewandowski udzielił wywiadu niemieckiemu "Sport Bildowi", w którym opowiedział o swojej doskonałej formie fizycznej. - Tego lata miałem najlepsze wyniki w mojej karierze. Jeśli rok temu miałem 27 lat, to teraz mam albo 25, albo 26. Moje statystyki są lepsze, niż kiedykolwiek wcześniej. I nie chodzi tylko o kondycję. Po czterech tygodniach przerwy miałem lepszą bazę przed przygotowaniami, niż kiedykolwiek wcześniej. 33 lata to jest tylko liczba i nie pokazuje, ile naprawdę mam lat - przyznał Lewandowski.

Jak sam dodał, przed tym sezonem znów myślał, co poprawić w swojej grze, by wejść na jeszcze wyższy poziom. - Nie chodzi o to, czy strzelę pięć goli więcej, czy mniej. Chodzi o sposób gry. Chcę robić na boisku inne rzeczy niż tylko strzelanie goli. Chcę, aby wszyscy zyskiwali na mojej grze, chcę grać kombinacyjnie. To jest dla mnie ten wyższy poziom. Tak jak w meczu z Herthą, kiedy przepuściłem piłkę do Thomasa Muellera - podkreślił Robert Lewandowski.

Łączy się to też z wizją nowego trenera Juliana Nagelsmanna, który widzi Lewandowskiego grającego nieco niżej niż dotychczas. Może to oznaczać, że Lewandowski będzie strzelał nieco mniej bramek, ale częściej będzie uruchamiał skrzydłowych, którzy mają wbiegać w pole karne i pełnić rolę "odwróconych skrzydłowych" lub po prostu schodzących ze skrzydła napastników.

Robert Lewandowski rozpoczął sezon 2021/2022 od dziesięciu goli w sześciu meczach we wszystkich rozgrywkach. Napastnik zdobył sześć bramek w Bundeslidze, dzięki czemu o jedno trafienie wyprzedza Erlinga Brauta Haalanda, występującego w Borussii Dortmund.