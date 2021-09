Rummenigge wskazał największe podobieństwo Lewandowskiego do Muellerem. "To go wyróżnia"

We wtorkowy wieczór FC Barcelona rozegrała swój pierwszy mecz w Lidze Mistrzów po erze Leo Messiego i zgodnie z przypuszczeniami był to bardzo smutny wieczór. Katalończycy przegrali z Bayernem Monachium 0:3 i była to ich pierwsza w historii porażka na otwarcie Ligi Mistrzów na Camp Nou. Drużyna Ronalda Koemana nie miała żadnych argumentów, aby w jakikolwiek sposób zagrozić mistrzom Niemiec i przez cały mecz nie oddała ani jednego celnego strzału.

Kolejny świetny mecz w tym sezonie rozegrał Robert Lewandowski. Polak zdobył w nim dwie bramki, które były jego trafieniami numer 74. i 75 w Lidze Mistrzów. Wyżej od niego są tylko Leo Messi i Cristiano Ronaldo. Największe wrażenie robi jednak inna klasyfikacja, w której polski napastnik jest zdecydowanym liderem. 33-latek od początku sezonu 2019/2020 strzelił aż 112 bramek, co czyni go najlepszym strzelcem z lig Top 5. Kolejni w tym zestawieniu są Cristiano Ronaldo i Kylian Mbappe, którzy mają "zaledwie" 76 trafień.

Wtorkowy popis Lewandowskiego wywarł ogromne wrażenie na byłym prezesie Bayernu Monachium. Karl-Heinz Rummenigge porównał polskiego napastnika do legendarnego Gerda Muellera. - To, co ma wspólnego z grą Gerda Muellera, to zdolność reakcji. Widać to było przy trzeciej bramce, gdy był pół metra za obrońcą przy strzale Gnabry’ego, ale zareagował szybciej, bo liczył na to, że piłka szczęśliwie wróci do niego. To go wyróżnia. Jest maszyną do strzelania goli - powiedział Niemiec.

Rummenigge został zapytany także o najlepsze transfery Bayernu ostatnich 20 lat. - Manuel Neuer i właśnie Polak. Czy zastąpi go kiedyś Erling Haaland? Plotki o odejściu Lewandowskiego do Realu wciąż są żywe w mediach - przypomniał były prezez bawarskiego klubu. - Po finale w Lizbonie z PSG powiedziałem mu: widzisz, możesz wygrać LM także z Bayernem. Odpowiedział mi: tak, ale teraz musimy zapoczątkować erę - dodał.