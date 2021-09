Gerard Pique krytykuje kibiców Barcelony po meczu z Bayernem. "Nie podoba mi się to"

FC Barcelona rozpoczęła tegoroczne zmagania w Lidze Mistrzów od porażki 0:3 z Bayernem Monachium. Marc-Andre ter Stegena dwukrotnie w trakcie spotkania pokonał Robert Lewandowski, a jedną bramkę dołożył Thomas Mueller. Dla Dumy Katalonii był to pierwszy mecz w europejskich pucharach w erze po Leo Messim.

Gerard Pique oburzony gwizdami na Sergiego Roberto po meczu z Bayernem. "Nie spodobało mi się to"

Gerard Pique udzielił wywiadu telewizji Movistar po zakończeniu meczu Bayern Monachium - FC Barcelona. Defensor uważa, że porażka 0:3 na inaugurację Ligi Mistrzów jest bardzo złym rezultatem. - W pierwszej połowie rywalizowaliśmy, ale straciliśmy bramkę. W drugiej połowie weszli 17 i 18-letni chłopcy, w takim momencie teraz jesteśmy. To będzie trudny rok, ale będziemy walczyć. Nie będziemy wśród faworytów do wygrania LM, to oczywiste - powiedział.

Kibice Barcelony w trakcie meczu regularnie wygwizdywali Sergiego Roberto, który zagrał na pozycji prawego obrońcy. Taka reakcja trybun nie spodobała się Pique. "Te gwizdy mnie bolały, bo znam się z Sergim bardzo dobrze, jest wspaniałym człowiekiem. Kibice mogą wyrażać swoje zdanie, ale mi się to nie spodobało. Przypominam fanom, że nie jest on naturalnym prawym obrońcą, tylko środkowym pomocnikiem - dodał 34-latek.

FC Barcelona zanotowała tym samym pierwszą porażkę w sezonie 2021/2022. Wcześniej drużyna prowadzona przez Ronalda Koemana wygrała 4:2 z Realem Sociedad i 2:1 z Getafe oraz zremisowała 1:1 z Athletikiem Bilbao w ramach spotkań w Primera Division.