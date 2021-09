Włoskie media oceniły Szczęsnego po LM. Polak przerwał koszmarną serię

Juventus udanie rozpoczął zmagania w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Drużyna prowadzona przez Massimiliano Allegriego wygrała 3:0 z Malmoe FF dzięki bramkom zdobytym przez Alexa Sandro, Paulo Dybalę oraz Alvaro Moratę. Do tego Wojciech Szczęsny zachował pierwsze czyste konto w tym sezonie.

Włoskie media zadowolone z występu Wojciecha Szczęsnego. "Może odetchnąć z ulgą"

Wojciech Szczęsny po raz pierwszy od marca tego roku i meczu ze Spezią (3:0) zachował czyste konto w barwach Juventusu. Dobry występ reprezentanta Polski został doceniony przez media we Włoszech. Eurosport przyznał mu "szóstkę" w skali 1-10. "Może odetchnąć z ulgą. Dobrze się prezentował" - argumentują dziennikarze. Tę samą notę Szczęsny dostał od "Sport Mediaset". "Nie był to najlepszy wieczór do pełnej prezentacji umiejętności, ale wyglądał w porządku" - piszą. Bramkarz mógł także liczyć na ocenę 6/10 od portalu calciomercato.com. "Nie był zmuszony do ani jednej nieprawdopodobnej interwencji. Zmierza to w dobrą stronę" - uważają.

Szczęsny przerwał złą serię. Na czyste konto czekał 195 dni!

"La Gazzetta dello Sport" postanowiła przyznać Wojciechowi Szczęsnemu notę 6,5. "Pojawiały się gwizdy z trybun i krytyka od całego świata, więc został otwarty parasol. Zero ryzyka, wiele pewnych interwencji. Dzięki dobrej obronie w końcówce zachował czyste konto po raz pierwszy od 195 dni" - czytamy. Na podobną ocenę zdecydował się serwis Tuttomercatoweb.com. "Złe myśli skierowane w jego stronę były nieuniknione w trakcie oglądania meczu. Egzamin został zdany, udało mu się wyjść bez szwanku. Brak błędów z jego strony po ostatnich dniach nie był taki oczywisty" - uważają.

Wiele zatem wskazuje na to, że Wojciech Szczęsny zachowa miejsce w podstawowym składzie Juventusu na kolejne spotkania. Zespół ze stolicy Piemontu w najbliższej kolejce Serie A zmierzy się z Milanem. Mecz odbędzie się w niedzielę 19 września o godzinie 20:45.