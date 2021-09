Lewandowski mówi dokładnie, ile będzie grać. "A potem zobaczę"

Robert Lewandowski udanie rozpoczął tegoroczny sezon w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Kapitan reprezentacji Polski strzelił dwa gole w meczu z FC Barceloną. W pierwszej sytuacji Jamal Musiala uderzył w słupek, a Lewandowski jedynie dołożył nogę, natomiast w drugiej Polak zachował się przytomnie w polu karnym i pokonał bezradnego Marc-Andre ter Stegena.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak wyglądają relacje na linii Sousa-Lewandowski [SEKCJA PIŁKARSKA]

Robert Lewandowski: Mogę grać jeszcze przez co najmniej cztery lata. A potem zobaczę

Robert Lewandowski udzielił wywiadu niemieckiej gazecie "Sport Bild" przed meczem z Barceloną w Lidze Mistrzów. Napastnik Bayernu Monachium zdradził, że zamierza grać na tym poziomie w piłkę do co najmniej 2025 roku. "Fizycznie jestem w dobrej formie i mam też odpowiednią mentalność. Mogę grać jeszcze wiele lat, jestem pewien, że jeszcze przez co najmniej cztery lata. A potem zobaczę, może uda mi się jeszcze bardziej podnieść poprzeczkę" - powiedział.

Robert Lewandowski ma obecnie 33 lata. Jaki jest jego wiek biologiczny? "Tego lata miałem najlepsze wyniki w mojej karierze. Jeśli rok temu miałem 27 lat, to teraz mam albo 25, albo 26. Moje statystyki są lepsze, niż kiedykolwiek wcześniej. I nie chodzi tylko o kondycję. Po czterech tygodniach przerwy miałem lepszą bazę przed przygotowaniami, niż kiedykolwiek wcześniej. 33 lata to jest tylko liczba i nie pokazuje, ile naprawdę mam lat" - dodał kapitan reprezentacji Polski.

Robert Lewandowski rozpoczął sezon 2021/2022 od dziesięciu goli w sześciu meczach we wszystkich rozgrywkach. Napastnik zdobył sześć bramek w Bundeslidze, dzięki czemu o jedno trafienie wyprzedza Erlinga Brauta Haalanda, występującego w Borussii Dortmund.