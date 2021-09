Ronaldo znokautował stewardkę. Fatalne uderzenie przed meczem Ligi Mistrzów

Strzał Cristiano Ronaldo oczywiście nie był celowy. Portugalczyk przygotowywał się do starcia z Young Boys Berno i starał się uderzyć w światło bramki. Piłka niestety nie poleciała zgodnie z zamiarem 36-latka, minęła bramkę, poleciała w stronę trybun i trafiła w stewardkę. Napastnik Manchesteru United natychmiast zainteresował się sprawą i udał się do poszkodowanej kobiety.

Cristiano Ronaldo trafia stewardkę. Poszkodowana kobieta leżała przy murawie

Uderzona piłką kobieta została ułożona przez dwie inne pracujące na stadionie stewardki w pozycji bocznej ustalonej. Cristiano Ronaldo natychmiast podbiegł do poszkodowanej, aby sprawdzić, jak się czuje. Gdy sytuacja została opanowana wrócił do swojego przygotowania meczowego.

Cristiano Ronaldo nie spudłował za to w trakcie meczu Young Boys Berno - Manchester United. Portugalczyk był autorem jedynego gola angielskiego klubu. Dodajmy, że 36-letni napastnik dokonał tego już w 13. minucie meczu. Jego trafienie nie dało jednak zwycięstwa. Manchester United od 35. minuty grał w dziesiątkę. Wan-Bissaka popełnił niezamierzony, ale okropny faul na Martinsie Pereirze i obejrzał za to czerwoną kartkę.

Po przerwie gospodarze ambitnie rzucili się do odrabiania strat. I choć nie tworzyli stuprocentowych sytuacji, to zdominowali lidera Premier League. W 66. minucie padła bramka wyrównująca. Wygraną Young Boys zapewniło sobie w doliczonym czasie gry. W 94. minucie Jesse Lingard podał piłkę do Jordana Siebatcheu, czyli rezerwowego gospodarzy. Ten w sytuacji sam na sam nie pomylił się i dał zwycięstwo swojej drużynie.