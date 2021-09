Znamy składy na hit FC Barcelona - Bayern w Lidze Mistrzów! Trenerzy odkryli karty

Ostatni pojedynek między tymi zespołami miał miejsce w ćwierćfinale Ligi Mistrzów w sezonie 2019/2020. Wtedy mistrzowie Niemiec zdeklasowali swojego przeciwnika, wygrywając 8:2, a Lewandowski strzelił jednego gola. "Nie wydaje mi się, że Barcelona teraz jest gorsza. Mają innych zawodników, którzy wcześniej pełnili drugoplanową rolę. Jesteśmy przygotowani na wszystko, a przyszłość pokaże, czy stali się lepsi. Określanie, kto jest faworytem, to bardziej kwestia medialna" - powiedział Nagelsmann na konferencji prasowej.

FC Barcelona - Bayern Monachium. Jakimi składami zagrają oba zespoły?

Julian Nagelsmann wytoczył swoje najcięższe działa na najbliższe starcie z FC Barceloną. W pierwszym składzie pojawi się najlepszy strzelec zespołu - Robert Lewandowski, nie zabraknie również gwiazdy ostatniego okienka transferowego, czyli Dayota Upamecano, który w środku obrony będzie współpracował z Niklasem Suele. Jak wygląda pełna "11" Bayernu Monachium?

Bayern Monachium: Manuel Neuer - Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Niklas Suele, Alphonso Davies - Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Leroy Sane, Jamal Musiala - Thomas Mueller, Robert Lewandowski

Do pierwszego składu Ronalda Koemana wrócił natomiast Eric Garcia, który pauzował w ostatnim meczu La Liga z powodu kartek. W podstawowej jedenastce pojawił się również Memphis Depay, w którym kibice po odejściu Leo Messiego pokładają największe nadzieje. Kto jeszcze pojawi się na Camp Nou od pierwszej minuty w starciu z mistrzami Niemiec?

FC Barcelona: Marc-Andre Ter Stege - Ronald Araujo, Pique, Eric Garcia, Jordi Alba - Sergio Busquets, Sergi Roberto, Frenkie De Jong, Luuk De Jong, Pedri - Memphis Depay

Mecz Bayernu Monachium z FC Barceloną w pierwszej kolejce fazy grupowej LM odbędzie się we wtorek 14 września o godzinie 21:00. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna do obejrzenia w Polsacie Sport Premium 1 i w usłudze Polsat Box Go. Relacja na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE