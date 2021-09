FC Barcelona - Bayern. Lewandowski strzeli w hicie Ligi Mistrzów? [TRANSMISJA]

Robert Lewandowski rozegrał w meczu z RB Lipsk 59 minut i to wystarczyło aby zdobył kolejną bramkę w tym sezonie. Julian Nagelsmann przyznał po meczu, że zmiana Polaka była "środkiem ostrożności niż koniecznością". Napastnik nabawił się drobnego urazu w okolicach pachwiny. - Początkowo planowaliśmy taką zmianę w późniejszej fazie meczu - dodał szkoleniowiec Bayernu Monachium. Wszystko jednak wskazuje na to, że Lewandowski zagra w meczu z Barceloną od pierwszej minuty.

Liga Mistrzów. Robert Lewandowski zagra w pierwszym składzie? Barcelona przed szansą rewanżu

Bayern Monachium znalazł się w grupie E tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Mistrzowie Niemiec będą walczyć o awans do fazy pucharowej z Barceloną, Benfiką oraz Dynamem Kijów. Drużyna prowadzona przez Juliana Nagelsmanna udanie rozpoczęła sezon 2021/2022. Bayern wygrał w ostatniej kolejce 4:1 z RB Lipsk, a jedną bramkę zdobył Robert Lewandowski.

Ostatni pojedynek między tymi zespołami miał miejsce w ćwierćfinale Ligi Mistrzów w sezonie 2019/2020. Wtedy mistrzowie Niemiec zdeklasowali swojego przeciwnika, wygrywając 8:2, a Lewandowski strzelił jednego gola. "Nie wydaje mi się, że Barcelona teraz jest gorsza. Mają innych zawodników, którzy wcześniej pełnili drugoplanową rolę. Jesteśmy przygotowani na wszystko, a przyszłość pokaże, czy stali się lepsi. Określanie, kto jest faworytem, to bardziej kwestia medialna" - powiedział Nagelsmann na konferencji prasowej.

Liga Mistrzów. Gdzie i kiedy oglądać mecz Bayern - Barcelona?

Mecz Bayernu Monachium z FC Barceloną w pierwszej kolejce fazy grupowej LM odbędzie się we wtorek 14 września o godzinie 21:00. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna do obejrzenia w Polsacie Sport Premium 1 i w usłudze Polsat Box Go. Relacja na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.