Jest decyzja ws. gry Wojciecha Szczęsnego w Lidze Mistrzów. Allegri pod wielką presją

Juventus trafił do grupy H w Lidze Mistrzów w sezonie 2021/2022. Drużyna prowadzona przez Massimiliano Allegriego będzie walczyć o awans do kolejnej rundy z Chelsea, Malmoe FF oraz Zenitem Sankt Petersburg. Stara Dama przegrała 1:2 z Napoli w minionej kolejce, a Wojciech Szczęsny walnie przyczynił się do pierwszej straconej bramki. "Błędów Szczęsnego jest za dużo. W pojedynkę zmiażdżył początek sezonu Juve. Zatrzymanie go na kolejne kilka tygodni to będzie akt współczucia. Nie można tego odkładać z troski o niego i resztę zespołu - stwierdził Fabio Ravezzani z Tele Lombardia.

Wojciech Szczęsny wyląduje na ławce rezerwowych? Trener Juventusu nie widzi takiej możliwości

Massimiliano Allegri wziął udział w konferencji prasowej przed meczem z Malmoe w pierwszej kolejce Ligi Mistrzów. Włoch postanowił uchylić rąbka tajemnicy w kwestii składu na to spotkanie. Czy Allegri zrezygnował z Wojciecha Szczęsnego? "Na pewno zagra Matthijs De Ligt oraz Wojciech Szczęsny. Wojtek to absolutnie wartościowy bramkarz, niezawodny, znajdujący się w europejskiej czołówce. Gdyby ktoś powiedział mi, że popełni trzy rażące błędy w trzech kolejnych meczach, to bym mu nie uwierzył" - stwierdził.

Trener Juventusu nie widzi innej możliwości, niż wygrana jego zespołu z Malmoe na inaugurację zmagań w LM. "Musimy wygrać to spotkanie, aby podłożyć odpowiednie fundamenty i stawić czoła grupie w najlepszy możliwy sposób. W tej chwili nie radzimy sobie najlepiej w lidze, mimo że zespół wyglądał dobrze. Malmoe to zespół głównie grający fizycznie. Potrzebujemy technicznej gry oraz kilku stałych fragmentów" - dodał Allegri.

Allegri wziął w obronę Wojciecha Szczęsnego po porażce z Napoli i potwierdził, że reprezentant Polski pozostanie numerem jeden w bramce Juventusu. Mecz Starej Damy z Malmoe odbędzie się we wtorek 14 września o godzinie 21:00. Transmisja z tego spotkania w Polsat Sport Premium PPV 3 i w usłudze Polsat Box Go.