Najnowsze informacje ws. Roberta Lewandowskiego. Niemcy: Jest nadzieja

Robert Lewandowski w ostatnim meczu ligowym z RB Lipsk (wygrana 4:1) niespodziewanie opuścił boisko już w 59. minucie gry. Trener Julian Nagelsmann przekazał dziennikarzom po meczu, że napastnik poczuł napięcie w okolicach pachwiny. "Jego zejście z boiska było bardziej środkiem ostrożności niż koniecznością. Początkowo planowaliśmy taką zmianę w późniejszej fazie meczu" - mówił niemiecki szkoleniowiec. Później portal "WP Sportowe Fakty" przekazał, że występ polskiego napastnika w meczu Ligi Mistrzów z FC Barcelona nie jest zagrożony.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak wyglądają relacje na linii Sousa-Lewandowski [SEKCJA PIŁKARSKA]

Szymon Marciniak poprowadzi hit Ligi Mistrzów. I wspomnienia znów odżyją

Lewandowski powinien zagrać z Barceloną. "Jest nadzieja. Wziął udział w ostatnim treningu przed wyjazdem"

Teraz nowe informacje przedstawił "Kicker", który podał przewidywane składy na mecz, który odbędzie się we wtorek 14 września o godz. 21:00 na Camp Nou. W podstawowym składzie mistrza Niemiec ma według tamtejszych dziennikarzy zagrać Lewandowski.

"Jest nadzieja, że napastnik zagra we wtorek. 33-latek wziął udział w ostatnim treningu przed wyjazdem do Barcelony w poniedziałek i powinien znaleźć się w kadrze ekipy z Monachium. To samo dotyczy Kingsleya Comana, który uporał się z problemami dot. łydki" - poinformował "Kicker". Oprócz tego w mediach społecznościowych pojawiły się również zdjęcia z poniedziałkowego treningu, na którym nie brakowało uśmiechniętego polskiego piłkarza.

Wielki powrót Cristiano Ronaldo. "Lepiej nie mógł sobie tego wymarzyć"

W treningu Bayernu nie wzięli za to udziału Corentin Tolisso i Serge Gnabry, których występy są mało prawdopodobne w konfrontacji z Barceloną. Ten drugi zmaga się z silnym bólem w okolicy krzyżowo-lędźwiowej kręgosłupa.

Robert Lewandowski tym samym zagra po raz czwarty w historii przeciwko FC Barcelonie. Jak dotąd kapitan reprezentacji Polski zdobył dwie bramki oraz zanotował jedną asystę w meczach z drużyną z Katalonii. Ostatni występ Lewandowskiego miał miejsce w ćwierćfinale Ligi Mistrzów w sezonie 2019/2020, kiedy to Bayern Monachium wygrał 8:2 z Barceloną.

Robert Lewandowski udanie rozpoczął sezon 2021/2022. Polski napastnik strzelił osiem goli w sześciu meczach we wszystkich rozgrywkach. Lewandowski po czwartej kolejce Bundesligi pozostaje liderem klasyfikacji strzelców z sześcioma trafieniami.