Ronaldo wskazał faworyta do wygrania Ligi Mistrzów. "Ta drużyna jest na pole position"

Już we wtorek 14 września odbędą się pierwsze spotkania fazy grupowej kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Najważniejszego trofeum w klubowej piłce bronić będzie drużyna Chelsea, która pokonała w majowym finale poprzedniej edycji Manchester City 1:0 na Estadio do Dragao w Porto. Tym razem spotkanie finałowe odbędzie na Gazprom Arenie w Sankt Petersburgu 28 maja 2022 roku.

Przy okazji zbliżającej się inauguracji nowej edycji Ligi Mistrzów rozpoczęły się typowania faworytów rozgrywek. Takiego zadania podjął się także w ostatnich dniach dwukrotny zdobywca Złotej Piłki - Ronaldo, któremu nigdy nie było dane sięgnąć po trofeum Ligi Mistrzów.

- Jeszcze za wcześnie, aby wiedzieć, kto wygra Ligę Mistrzów, obraz zaczyna wyłaniać się dopiero od ćwierćfinału - stwierdził Ronaldo. - Wydaje się jednak, że to PSG jest na pole position, ale skład na papierze to jedno, a to, co się dzieje na boisku, to drugie. W grę wchodzi wiele czynników. Real Madryt miał "Galacticos" przez prawie pięć sezonów, ale nie wygrał Ligi Mistrzów. Nawet jeśli masz najlepszą drużynę, to pamiętaj, że piłka nożna to nie matematyka. Dotyczy to również PSG - zakończył.

Ronaldo z pewnością nie jest odosobniony w ocenie szans PSG na triumf w Lidze Mistrzów. W końcu paryżanie są zdecydowanymi królami letniego okienka transferowego. W ostatnich tygodniach do drużyny wicemistrzów Francji dołączyli tacy zawodnicy jak Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum, czy przede wszystkim Leo Messi, co sprawia, że z automatu są wymieniani jako główny kandydat do sięgnięcia po to najważniejsze trofeum.