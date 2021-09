Polska bez meczów Ligi Mistrzów w otwartej telewizji? Trudne negocjacje

Przetarg dotyczący możliwości pokazywania Ligi Mistrzów przez trzy kolejne sezony w Polsce (2021/22 - 2023/24), dotyczył trzech pól eksploatacji praw. Pierwszy pakiet dedykowany był telewizji płatnej, drugi możliwego pokazywania meczów w kanale otwartym, trzeci pokazywania rozgrywek w internecie. Polsat, który był zainteresowany wszystkimi pakietami, złożył najwyższą sumaryczną ofertę i zachował prawa do najbardziej prestiżowego klubowego turnieju. Pokaże go tak jak do tej pory w specjalnie stworzonych kanałach (Polsat Sport Premium 1,2 oraz uruchamianych na czas meczów PSP PPV 3,4,5,6). Pokaże wszystkie 138 spotkań w każdym sezonie, czyli łącznie przez trzy lata 414 meczów, bo w ofercie były też trzy mecze o Superpuchar Europy UEFA.

Równolegle spotkania będzie można oglądać w internetowym serwisie Polsatu. Enigmatycznie wygląda na razie sprawa jednego meczu w kolejce przeznaczonego dla telewizji otwartej. Według naszych informacji od pewnego czasu toczą się negocjacje, kto będzie go pokazywał.

Trudne negocjacje

Chodzi o jedno środowe spotkanie. W poprzednim przetargu na Ligę Mistrzów, który również wygrała grupa Polsat, a pakiety były skonsolidowane, dość sprawnie porozumiano się z TVP. Już w połowie sierpnia było wiadomo, że najciekawszy środowy mecz zobaczymy na antenie publicznego nadawcy. Jednocześnie TVP zapewniła sobie prawo do pokazywania magazynu ze skrótami goli z wtorku i środy (pokazywano go po środowej transmisji) oraz to, że najlepsze momenty meczów Ligi Mistrzów i wszystkie gole pokażą także serwisy sportowe Telewizji Polskiej.

Według naszych informacji obecnie toczą się podobne negocjacje, ale są dużo trudniejsze i porozumienia na razie nie osiągnięto. Przypomnijmy, że TVP zapewniała sobie prawo do pokazywania środowego meczu w otwartej tv od 2012 roku najpierw porozumiewając się z ówczesną platformą nc+ a potem z Polsatem. Gdy Polsat ponad dekadę temu kupił prawa do pokazywania LM (w sezonach 2009-2012) środowy mecz pokazywał na swojej głównej antenie. Teraz taka możliwość też jest brana pod uwagę. Nadawca poinformował nas jedynie, że w tej sprawie o "wszystkim będzie informował na bieżąco"

Sezon fazy grupowej Ligi Mistrzów startuje 14 września.