Legia Warszawa oddaje swojego piłkarza. Zagra w Lidze Mistrzów z Realem i Interem

Legia Warszawa odpadła z Dinamem Zagrzeb w III rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów i na występ wśród europejskiej elity czeka już od zimy 2016 roku. A Jasur Yaxshiboyev będzie miał szansę zagrać i to już we wrześniu.

REKLAMA

Zobacz wideo Polot, finezja i swoboda! Ale wzmocnienie kadry Paulo Sousy

Ale wróćmy do lutego 2021 roku. Jasur Yakshibaev, 23-letni reprezentant Uzbekistanu, podpisał 2,5 letni kontrakt z Legią. W Warszawie mieli duże nadzieje. W końcu Uzbek w barwach Szachtiora Soligorsk został wicekrólem strzelców ligi białoruskiej. - Na materiałach filmowych wygląda jednak dobrze. W ustawieniu 4-3-3 może grać na obu skrzydłach. W razie potrzeby obsadzi wszystkie ofensywne pozycje - mówił o nim Czesław Michniewicz.

Poznaliśmy wszystkich uczestników Ligi Mistrzów! Dramat Monaco

Z dużej chmury mały deszcz

Rzeczywistość okazała się jednak brutalna. Uzbek rozegrał zaledwie 11 minut w PKO Ekstraklasie, w starciu 28. kolejki z Wisłą Kraków. Yakshibaev głównie borykał się z kontuzjami, a w międzyczasie trenował w trzecioligowych rezerwach.

Nowy sezon nie sprawił, że Yakshibaeva przestały prześladować problemy zdrowotne. Na początku czerwca Uzbek zaraził się koronawirusem, przez co trafił na kwarantannę w ojczyźnie i stracił pierwszy tydzień przygotowań do rozgrywek. Yakshibaev poleciał z zespołem na obóz do austriackiego Leogang, zagrał 20 minut w sparingu z Ferencvarosi TC, jednak później doznał kolejnej kontuzji uda.

Na początku lipca Yakshibaev ponownie poczuł ból w udzie i nie wziął udziału w treningu z drużyną. Piłkarz musiał wrócić do indywidualnych zajęć z fizjoterapeutami. W ostatnich tygodniach, pomimo sprzedaży wielu piłkarzy, Legia nie dała mu szansy.

Lewandowski na Camp Nou, a to nie jest największy hit fazy grupowej LM. Znamy grupy

Legia wypożyczyła go teraz do mistrza Mołdawii. A Sheriff Tiraspol zmierzy się z Realem Madryt, Interem Mediolan oraz Szachtarem Donieck.