Poznaliśmy wszystkich uczestników Ligi Mistrzów! Dramat Monaco

We wtorek i środę odbyło się sześć ostatnich meczów eliminacyjnych do tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Pierwszego dnia awans wywalczyły szwajcarskie Young Boys Berno po pokonaniu 3:2 Ferencvarosu (6:4 w dwumeczu), szwedzkie Malmö FF po porażce 1:2 z Łudogorcem Razgrad (3:2 w dwumeczu) i portugalska Benfica Lizbona po bezbramkowym remisie z PSV Eindhoven (2:1 w dwumeczu).

Dramat Monaco

W środę z kolei awans do fazy grupowej wywalczyły ekipy RB Salzburg po pokonaniu 2:1 Broendby (4:2 w dwumeczu) oraz Sheriff Tyraspol po bezbramkowym remisie z Dinamem Zagrzeb (3:0 w dwumeczu). Najwięcej emocji dostarczył dwumecz Szachtar Donieck - AS Monaco. W pierwszym spotkaniu 1:0 wygrali Ukraińcy, ale zespół Niko Kovaca odrobił straty z nawiązką już po 45 minutach, prowadząc 2:0 po dwóch golach Wissama Ben Yeddera. W drugiej części gry zespół z Księstwa przeważał, ale w 75. minucie gola strzelił Szachtar i do wyłonienia zwycięzcy w dwumeczu Szachtar Donieck - AS Monaco był niezbędna dogrywka. Mecz zakończył się wynikiem 2:2, a decydujące okazało się kuriozalne samobójcze trafienie Rubena Aguillara. Ukraińcy oddali w tym spotkaniu dwa celne strzały, ale finalnie to oni zagrają w fazie grupowej Ligi Mistrzów.

Liga Mistrzów 2021/2022. Historyczny sukces Sheriffa i powrót legendarnego klubu

Tegoroczna edycja klubowych mistrzostw Europy będzie wyjątkowa dla kilku drużyn. Po raz pierwszy od sezonu 2013/14 w fazie grupowej wystąpi AC Milan. Historyczny awans z kolei wywalczył Sheriff Tyraspol. Po raz kolejny w rozgrywkach polskiej drużyny po tym, jak w dwumeczu w trzeciej rundzie eliminacji Legia Warszawa przegrała z Dinamo Zagrzeb (1:2 w dwumeczu).

Największa liczba klubów w fazie grupowej pochodzi z Hiszpanii - jest ich aż pięć (Villarreal, Atletico Madryt, Real Madryt, FC Barcelona i Sevilla). Anglia, Niemcy i Włochy mają z kolei po czterech reprezentantów. Trzech reprezentantów ma Portugalia (Sporting, FC Porto, Benfica), a po dwóch Francja (PSG, Lille) i Ukraina (Dynamo Kijów, Szachtar Donieck).

Po raz pierwszy w historii w Lidze Mistrzów zagra zespół z Mołdawii, która zajmuje aktualnie dopiero 45. miejsce w rankingu UEFA na zakończenie ubiegłego sezonu. Po sześciu latach LM wraca do Szwecji. W sezonie 2015/2016 w fazie grupowej elitarnych rozgrywek również zagrało Malmö.

Liga Mistrzów 2021/2022. Podział zakwalifikowanych drużyn na koszyki

Spośród wszystkich klubów, które wywalczyły awans do fazy grupowej najniższy współczynnik w rankingu UEFA za ubiegły sezon ma Lille (14.000). Najwyższą jego wartością z kolei może się pochwalić Bayern Monachium (134.000). Zespołem najwyżej sklasyfikowanym w ubiegłorocznym zestawieniu UEFA, który nie wystąpi w tegorocznej edycji jest z kolei Arsenal (99.000).

Poniżej znajduje się aktualny podział zakwalifikowanych drużyn na koszyki wraz z współczynnikami klubów za sezon 2020/21:

Koszyk 1

Chelsea - 98,000 punktów

Villarreal - 63,000

Atletico Madryt - 115,000

Manchester City - 125,000

Bayern Monachium - 134,000

Inter Mediolan - 53,000

Lille - 14,000

Sporting - 45,000

Koszyk 2

Real Madryt: 127,000

FC Barcelona: 122,000

Juventus: 120,000

Manchester United: 113,000

Paris Saint-Germain: 113,000

Liverpool: 101,000

Sevilla: 98,000

Borussia Dortmund: 90,000

Koszyk 3

FC Porto: 87,000

Ajax Amsterdam: 82,500

Szachtar Donieck: 79,000

RB Lipsk: 66,000

Red Bull Salzburg: 59,000

Benfica: 58,000

Atalanta Bergamo: 50,500

Zenit Saint Petersburg: 50,000

Koszyk 4

Besiktas: 49,000

Dynamo Kijów: 47,000

Club Brugge: 35,500

Young Boys Berno: 35,000

AC Milan: 31,000

Malmö FF: 18,500

VfL Wolfsburg: 14,714

Sheriff Tyraspol: 14,500

Skład poszczególnych sześciu grup w tegorocznej edycji rozgrywek zostanie wylosowany w czwartek 26 sierpnia w Stambule. Faza grupowa Ligi Mistrzów w sezonie 2021/22 potrwa od 14 września do 8 grudnia. Mecze 1/8 finału odbędą się w dniach 15-16 i 22-23 lutego oraz 8-9 i 15-16 marca 2022 roku. Ćwierćfinały zaplanowano na 5-6 i 12-13 kwietnia, półfinały na 26-27 kwietnia i 3-4 maja, natomiast finał na 28 maja 2022 na Stadionie Kriestowskij w Petersburgu.