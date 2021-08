Zaskakujące słowa byłej gwiazdy Liverpoolu po gigantycznej sensacji w Lidze Mistrzów

- Fatalnie, katastrofalnie, okropnie, najgorzej - tak Chorwaci podsumowują "historyczne fiasko" w czwartej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Dinamo Zagrzeb, czyli pogromca Legii Warszawa z trzeciej rundy, przegrało 0:3 z Sheriffem Tiraspol i potrzebuje cudu, by awansować do Ligi Mistrzów. Za to dla mistrza Mołdawii to byłby historyczny sukces. Ale nie wszystkim taki sukces by się spodobał.

- Wiem, że Liga Mistrzów to turniej dla mistrzów, ale takie drużyny jak Sheriff Tiraspol nie mają tu czego szukać - wypalił na antenie RTL7 Dirk Kuyt, były reprezentant Holandii i zawodnik Liverpoolu.

"Więc chcesz po prostu Superligi z klubami, które nie wygrały ligi od ponad 50 lat. Mam tu na myśli Tottenham czy Liverpool" - odpowiedział mu jeden z kibiców. "Ale przecież Sheriff wygrał na boisku, a nie w loterii" - stwierdził inny użytkownik Twittera.

Porażka Dinama to sensacja

Dinamo będzie potrzebowało perfekcyjnego występu w rewanżu (25 sierpnia), by odrobić straty. O skali sensacji, jaką była porażka Dinama, może świadczyć chociażby klubowy ranking UEFA. Mistrz Chorwacji zajmuje w nim 30. miejsce z 43,5 pkt, ex aequo ze Sportingiem, tuż za Benfiką, a przed Dynamem Kijów, Zenitem Sankt-Petersburg, Bayerem Leverkusen czy Valencią. Za to Sheriff Tiraspol jest 85. z 16,5 pkt. Dinamo w ostatnich dziesięciu latach aż pięciokrotnie grało w fazie grupowej Ligi Mistrzów, podczas gdy żaden mołdawski klub nigdy nie awansował do tych elitarnych rozgrywek. Od sezonu 2007/08 tylko raz zdarzyło się, by Dinamo nie zagrało w fazie grupowej pucharów - dla Sheriffa największym sukcesem jest awans do fazy grupowej Ligi Europy, co nastąpiło czterokrotnie.