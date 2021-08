Liga Mistrzów. Decydująca faza eliminacji. Gdzie i o której obejrzeć mecze? [TRANSMISJA TV]

We wtorek poznaliśmy pierwszą trójkę, która zapewniła sobie przewagę w bezpośrednim dwumeczu o awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów. AS Monaco przegrało z Szachtarem Donieck 0:1, Sheriff Tyraspol zaskakująco pokonał Dinamo Zagrzeb aż 3:0, a Red Bull Salzburg mimo początkowych problemów odrobił wynik i wygrał z Broendby IF 2:1. Środa to kolejne trzy mecze i sześć zespołów walczących o awans w LM.

Liga Mistrzów. Pozostały trzy mecze IV rundy eliminacji. Kto przybliży się do awansu?

Zdecydowanie najciekawiej zapowiada się starcie 37-krotnego mistrza Portugalii, czyli Benfiki Lizbona z PSV Eindhoven. Oba zespoły walczyły w poprzednim sezonie o puchar Ligi Europy, jednak żaden z nich nie dotarł nawet do 1/8 finału. Portugalczycy przegrali z Arsenalem 3:4, a od Benfiki lepszy okazał się Olympiakos Pireus, który wygrał 5:4.

Warto jednak zwrócić też uwagę na starcie BSC Young Boys z Ferencvarosem. Przypomnijmy, że Węgrzy zakwalifikowali się w poprzednim sezonie do fazy grupowej Ligi Mistrzów, gdzie mierzyli się z FC Barceloną, Juventusem i Dynamem Kijów. Łudogorec Rozgrad z kolei rywalizował w fazie grupowej Ligi Europy, jednak na tym etapie zakończyła się jego przygoda z europejskimi pucharami. Bułgarzy o miejsce w grupie w sezonie 2021/22 zmierzą się Malmoe, które w poprzednim sezonie odpadło właśnie w IV rundzie eliminacji, przegrywając z Granadą 1:3.

Wszystkie zespoły grają nie tylko o spory prestiż, ale wielką kasę. Za awans do fazy grupowej płaci 15,25 milionów euro. Każde zwycięstwo to dodatkowe 2,9 milionów euro, zaś remis 900 tys. euro.

Liga Mistrzów. Pary IV rundy eliminacji

Benfica - PSV Eindhoven

Malmo - Ludogorec Razgrad

Young Boys Berno - Ferenvcaros

IV runda eliminacji Ligi Mistrzów. Gdzie oglądać? Transmisja TV, stream online

Wszystkie spotkania eliminacji Ligi Mistrzów rozpoczną się o godzinie 21:00 i są transmitowane na kanałach Polsat Sport Premium, a także na platformie Ipla.tv. Zapraszamy także do śledzenia informacji na temat spotkań w Sport.pl i aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.