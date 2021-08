Decydująca faza eliminacji Ligi Mistrzów! Gdzie i kiedy oglądać? [TRANSMISJA]

We wtorek i środę rozegrane zostaną pierwsze mecz IV rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Rewanże już za tydzień 24-25 sierpnia. 12 zespołów biorących w niej udział grają nie tylko o spory prestiż, ale wielką kasę. Za awans do fazy grupowej płaci 15,25 milionów euro. Każde zwycięstwo to dodatkowe 2,9 milionów euro, zaś remis 900 tys. euro.

REKLAMA

Zobacz wideo Cieszynka grozy Kapustki i gol w Lopesa w 91. minucie. Słabą Legię czeka trudny rewanż

Liga Mistrzów. Rusza decydująca faza eliminacji. Kto zagra o fazę grupową?

Zdecydowanie najciekawiej zapowiada się spotkanie pomiędzy AS Monaco a Szachtarem Donieck. Francuski zespół awansował do decydującej fazy po wyeliminowaniu Sparty Praga (5:1 w dwumeczu). Wicemistrz Ukrainy wygrał zaś 4:1 z belgijskim Genkiem. Według bukmacherów faworytem do awansu są Francuzi.

UEFA pokazała nowe intro Ligi Mistrzów. Brakuje trzech wielkich klubów [WIDEO]

Z perspektywy polskiego kibica interesujący będzie również dwumecz Sheriffa Tyraspol z Dinamem Zagrzeb. To właśnie mistrz Mołdawii byłby rywalem Legii w ostatniej rundzie, gdyby udało im się wyeliminować zespół z Chorwacji. Sheriff sprawił sporą sensację, wygrywając 2:1 w dwumeczu z Crveną zvezdą Belgrad. Po raz ostatni mołdawski zespół grał w decydującej rundzie el. Ligi Mistrzów 11 lat temu. W ostatniej wtorkowej parze zmierzą się ze sobą Broendby z Red Bullem Salzburg, czyli mistrzowie Danii oraz Austrii. Zdecydowanym faworytem do awansu jest nowy klub Kamila Piątkowskiego.

Legia Warszawa przegrała marzenia w gabinetach. Nadeszła pora!

Liga Mistrzów. Pary IV rundy eliminacji:

AS Monaco - Szachtar Donieck

Sheriff Tyraspol - Dinamo Zagrzeb

Red Bull Salzburg - Broendby IF

Benfica - PSV Eindhoven

Malmo - Ludogorec Razgrad

Young Boys Berno - Ferenvcaros

IV runda eliminacji Ligi Mistrzów. Gdzie oglądać? Transmisja TV, stream online

Wszystkie spotkania eliminacji Ligi Mistrzów są transmitowane na kanałach Polsat Sport Premium, a także na platformie Ipla.tv. Zapraszamy także do śledzenia informacji na temat spotkań w Sport.pl i aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.