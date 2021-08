Trzy autokary chuliganów ruszyły na starcie z kibolami Legii. Wtedy wkroczyła policja

Legia Warszawa nie zdołała awansować do 4. rundy eliminacji do tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Po remisie 1:1 w stolicy Chorwacji, w rewanżu lepsze okazało się Dinamo Zagrzeb, które wygrało 1:0 i ostatecznie dwumecz 2:1. Podczas gdy piłkarze walczyli na boisku o sportowe cele, policjanci byli zajęci tym, aby nie dopuścić do bijatyki z udziałem pseudokibiców.

Kibole Dinama mieli pojawić się pod stadionem Legii

Zaognienie sytuacji pomiędzy sympatykami obu klubów zaczęło się przy okazji meczu w Zagrzebiu. Wówczas grupa 300 chorwackich kiboli zaatakowała 100 kibiców Legii, którzy bawili się w dzielnicy Dubrava. W efekcie kilku z nich znalazło się w szpitalu.

Przy okazji rewanżu chorwackie media już w poniedziałek przekazywały, że do Warszawy udaje się duża grupa pseudokibiców. Niemal 200 chuliganów z "Bad Blue Boys" miało się pojawić pod stadionem w trakcie drugiej połowy, aby po końcowym gwizdku napaść na sympatyków mistrza Polski.

- Nie mamy potwierdzenia, ale wiele wskazuje na to, że fani z "BBB" pojechali do Polski. Według naszych źródeł ma to być zorganizowana, zwarta grupa. Nie wiedzą, czy uda im się przekroczyć granicę, ale zdecydowali się pojechać na rewanż - mówił Interii Ivan Corkalo, reporter chorwackiej stacji Nova TV.

Zatrzymanie chorwackich kiboli

We wtorkowe popołudnie kilka radiowozów policyjnych zablokowało ruch na trasie S8 w kierunku Warszawy i zatrzymało trzy autokary wypełnione chorwackimi kibolami. Jak podaje Interia, pojazdy miałby być wypożyczone w Czechach, aby utrudnić ich identyfikację, zaś pasażerami było około 150 osób, które nie miały biletów na mecz i dążyły do konfrontacji. W tym samym czasie w stronę Pruszkowa miała kierować się grupa legionistów, którzy byli gotowi do bójki.

Około godziny 22:00 autokary zostały skierowane w bezpieczne miejsce, po czym funkcjonariusze rozpoczęli czynności sprawdzające. W pojazdach miały się znajdować między innymi nakolanniki, nałokietniki czy ochraniacze na szczękę.

- Na razie mogę potwierdzić tylko to, że pasażerami byli Chorwaci, którzy zmierzali w kierunku Warszawy, nie posiadając biletów na mecz. Cofnęliśmy ich z miejsca zatrzymania. Było to podyktowane względami ich bezpieczeństwa - powiedział Rafał Retmaniak z Komendy Stołecznej Policji.

Po odpadnięciu z eliminacji do Ligi Mistrzów, mistrzowie Polski "spadli" do kwalifikacji do Ligi Europy, gdzie o awans do fazy grupowej zmierzą się ze Slavią Praga. Dinamo z kolei powalczy o Ligę Mistrzów z mołdawskim Sheriffem Tyraspol.