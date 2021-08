Sensacja w el. LM. "Katastrofa. Nowy czarny punkt na mapie wstydu"

Do sensacji doszło do w 3. rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Mistrzowie Serbii - Crvena zvezda Belgrad - przegrali w dwumeczu z najlepszą drużyną Mołdawii, Sheriffem Tyraspol. W pierwszym meczu w Belgradzie padł remis 1:1. We wtorek Sheriff wygrał u siebie 1:0. Decydującą bramkę w doliczonym czasie 1. połowy zdobył Danilo Arboleda. Dla Crveny to tym większa porażka, że mistrzowie Serbii grali w dwóch ostatnich edycjach LM, rok temu zajmując 3. miejsce w grupie i odpadając z 1/16 Ligi Europy po dwóch remisach z Milanem (2:2 i 1:1). Dodatkowo ekipa Dejana Stankovicia zdobyła rekordowe w skali świata 108 na 114 możliwych punktów w lidze serbskiej.

"Katastrofa w Mołdawii. Mistrzowie Serbii przegrali z Sheriffem Tyraspol 0:1 i odpadli z eliminacji Ligi Mistrzów. Tyraspol jest nowym czarnym punktem na mapie wstydu serbskiej piłki" - czytamy na portalu Sport.blic.rs. Dziennikarze nie tylko podkreślają klęskę mistrzów Serbii, ale też zaznaczają, że w 4. rundzie eliminacji Ligi Europy zespół czeka zadanie dużo trudniejsze. W tej fazie eliminacji Crvena zvezda zagra z rumuńskim CFR Cluj.

"Najtrudniejsza porażka w karierze"

- To najtrudniejsza porażka w mojej karierze. Jestem bardzo smutny i rozczarowany. Cała odpowiedzialność leży po mojej stronie. To ja podjąłem decyzje, to ja dokonałem wyborów. Chciałbym przespać najbliższe godziny, by nie powiedzieć czegoś nieodpowiedzialnego. Wciąż jestem bardzo zdenerwowany - powiedział po meczu trener Crvenej zvezdy, Dejan Stanković.

Serbskie media zwracają też uwagę na fakt, że przez porażkę mistrzów kraju, w 4. rundzie eliminacji Ligi Mistrzów nie dojdzie do wyczekiwanego starcia Crvenej zvezdy z Dinamem Zagrzeb, które wyeliminowało Legię Warszawa.

"Drużyna Stankovicia odpadła w Mołdawii, bo po prostu była gorsza od Sheriffa. Crvena nie grała na odpowiednim poziomie. Zamiast jakościowej piłki zobaczyliśmy dużo biegania, walki wręcz i fauli. W meczu zobaczyliśmy tylko trzy okazje bramkowe, z czego jedną była sytuacja, po której Sheriff strzelił gola" - czytamy na portalu Index.rs.

W 4. rundzie eliminacji Ligi Mistrzów Sheriff Tyraspol zagra z pogromcą Legii Warszawa, Dinamem Zagrzeb. W eliminacjach Ligi Europy mistrzowie Polski zagrają ze Slavią Praga, a Crvena zvezda z CFR Cluj.