Legia Warszawa gra o kosmiczne pieniądze. Ponad 40 mln zł za jeden mecz

Legia Warszawa zremisowała 1:1 z Dinamem Zagrzeb w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Mistrzowie Polski na bramkę Bruno Petkovicia odpowiedzieli trafieniem Ernesta Muciego. W przypadku wygranej w rewanżu Wojskowi będą mieli pewny awans do fazy grupowej Ligi Europy, ale także pozostaną im dwa kroki do awansu do Ligi Mistrzów. W tle toczy się także walka o duże pieniądze.

Zobacz wideo "Dinamo przyjedzie do Warszawy z obawami i to jest sukces Legii"

Liga Mistrzów. Ile Legia Warszawa może zarobić za wygraną z Dinamem Zagrzeb? Toczy się gra o fortunę

Za udział w trzech rundach eliminacyjnych mistrz Polski zarobił już 1,14 mln euro. Jeżeli Legia Warszawa wygra w rewanżu z Dinamem Zagrzeb, to zagra w ostatniej rundzie play-off eliminacji Ligi Mistrzów. Już za sam udział w ostatniej fazie eliminacyjnej UEFA płaci jej uczestnikom 8,63 mln euro, czyli ponad 39 milionów złotych. Awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów jest wart dwa razy więcej, gdyż kluby otrzymują kwotę 15,25 mln euro (niemal 70 mln zł). Za dobre wyniki w fazie grupowej LM również można zarobić całkiem sporo. UEFA płaci 2,7 mln euro za wygranie meczu, natomiast remis został wyceniony na 900 tys. euro.

W przypadku gdyby Legia Warszawa przegrała z Dinamem, to zagra w fazie play-off eliminacji Ligi Europy z przegranym z pary Ferencvaros – Slavia Praga. W pierwszym meczu Węgrzy wygrali 2:0. Awans do Ligi Europy to premia w wysokości 3,63 mln euro, czyli ponad 16,5 mln zł. Wygrana w fazie grupowej LE to 630 tys euro premii, a remis – 210 tys euro. Jak wyglądają kwoty w Lidze Konferencji, w której na pewno Legia wystąpi jesienią tego roku? Za sam udział w fazie grupowej trzeciego w hierarchii pucharu kluby otrzymują 2,94 mln euro, czyli ponad 13 mln zł. Dodatkowo za zwycięstwo dostaje się 500 tys euro, natomiast za remis 166 tys euro.