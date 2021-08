Chorwackie media zapowiadają zamieszki w Warszawie. "Czekamy na Was"

Chorwackie media ostrzegają polskie władze przed zamieszkami, do których może dojść przed wtorkowym mecze eliminacji Ligi Mistrzów. Zdaniem portalu 24sata.hr na grupę kibiców Bad Blue Boys mają czekać lokalni Teddy Boys 95, czyli grupa pseudokibiców Legii Warszawa. "Czekamy na Was!", "Zrobi się miło, gdy pojawią się te śmieci", "Do stolicy będzie musiała się udać armia!" - cytuje przedmeczowe wiadomości zagraniczny portal.

Zamieszki przed rewanżem mają być odpowiedzią kibiców Legii Warszawa na sytuację sprzed tygodnia. Przypomnijmy: Kibice Legii pojawili się w Chorwacji już dzień przed meczem i zostali wieczorem zaatakowani przez znaną na Bałkanach grupę Bad Boys Blue. Według doniesień chorwackich mediów, w zamieszkach wzięło udział blisko 300 pseudokibiców Dinama i 100 z Polski. Na nagraniach widać, że kibice bili się pałkami, obrzucali racami i kamieniami. Według informacji portalu index.hr, żaden z kibiców nie został ranny.

Zagraniczne media nie mają wątpliwości, że na wtorkowy mecz do Polski przyjedzie grupa "ultras folkloru", bez względu na to, czy chorwackiej społeczności się to podoba czy nie. Portal pisze o "obronie honoru" chorwackich kibiców przez grupę Bad Blue Boys, nie wykluczając przy tym zamieszek z warszawskimi kibicami. - To niemal pewne, że będziemy świadkami kolejnych potyczek, jeśli fanom Dinamo uda się przekroczyć granicę. Pytanie brzmi, jak na granicach zachowa się policja - pisze portal.

Legia Warszawa w pierwszym meczu 3. rundy eliminacji Ligi Mistrzów zremisowała w Zagrzebiu 1:1. Rewanż zostanie rozegrany we wtorek, 10 sierpnia o godz. 21:00 na stadionie przy ul. Łazienkowskiej w Warszawie. Jeżeli Legii uda się wyeliminować mistrza Chorwacji, w następnej, decydującej o awansie fazie zagra ze zwycięzcą pary Crvena zvezda Belgrad - Sheriff Tyraspol. Mistrzowie Polski poznali również potencjalnego rywala w 4. rundzie eliminacji Ligi Europy, w której drużyna Czesława Michniewicza zagra, jeśli nie poradzi sobie z Dinamem Zagrzeb. Wtedy w ostatniej fazie eliminacji do Ligi Europy zagra z przegranym pary Slavia Praga - Ferencvarosi TC.