Tak wyglądają wyniki potencjalnych rywali Legii Warszawa. Porażka Sparty Praga

Bez goli w pierwszej połowie, dwa gole w drugiej. Najpierw dla Dinama, później dla Legii. Ten drugi - jakże efektowny, strzelony z dystansu przez rezerwowego Ernesta Muciego, który w 82. minucie doprowadził do remisu i sprawił, że mistrz Polski w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów zremisował na wyjeździe z mistrzem Chorwacji 1:1.

W związku z usunięciem zasady bramek strzelonych na wyjeździe Legia Warszawa nie może mówić, że ma jakąkolwiek przewagę przed rewanżem. Choc gdyby popatrzeć na to, że rewanż odbędzie się w Warszawie - przy pełnych trybunach - to zawodnicy Czesława Michniewicza będą mogli podejść do tego spotkania bez respektu. To faworyt dwumeczu - Dinamo Zagrzeb będzie postawione pod ścianą. I po prostu będzie musiało wygrać.

Kapitalny gol dla Legii daje nadzieje w Lidze Mistrzów. Dobry wynik w Zagrzebiu

Z kim może zagrać Legia w kolejnej rundzie?

Rewanż z Dinamem odbędzie się we wtorek o 21 przy Łazienkowskiej. Jeśli mistrz Polski pokona mistrza Chorwacji, w drugiej połowie sierpnia o fazę grupową Ligi Mistrzów powalczy z lepszym z pary Crvena zvezda Belgard - Sheriff Tyraspol (w pierwszym meczu był remis 1:1). Jeśli odpadnie z Dinamem, będzie rywalizować o Ligę Europy z przegranym dwumeczu Slavia Praga - Ferencvaros (w pierwszym meczu Ferencvaros wygrał 2:0).

Już teraz zespół Michniewicza jest jednak pewny gry w trzecim pucharze - Lidze Konferencji UEFA.