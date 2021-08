Michniewicz grzmi po remisie w el.LM. Postawił ultimatum ekstraklasie

Dinamo Zagrzeb od lat regularnie występuje w europejskich pucharach, w przeciwieństwie Legii, której w fazie grupowej nie było już od pięciu lat. Jednak drużyna Czesława Michniewicza zaskoczyła i nieoczekiwanie zremisowała na wyjeździe 1:1. W 59. minucie Artura Boruca pokonał Bruno Petković, który najpierw poradził sobie w polu karnym z Mateuszem Wieteską, a później precyzyjnym strzałem głową zdobył bramkę. W 82. minucie nowy piłkarz Legii Ernest Muci mocnym uderzeniem sprzed pola karnego doprowadził do remisu. Rewanż z Dinamem we wtorek o 21 przy Łazienkowskiej. Ale najpierw Legia zagra w sobotę (7 sierpnia) o godz. 20. z Zagłębiem Lubin. Trener Michniewicz jednak chce, aby ekstraklasa przesunęła termin spotkania.

REKLAMA

Zobacz wideo Dobek przyjechał jako debiutant na 800 m i zdobył medal. "To wielki sukces"

- Gdybyśmy przegrali 0:3, to nie mielibyśmy argumentów, by prosić o przełożenie meczu z Zagłębiem. Teraz jednak mamy. Jeśli ekstraklasa się nie zgodzi, to w sobotę nie wystawię ani jednego piłkarza, który zagrał w Zagrzebiu. Mam nadzieję, że da się to jeszcze zmienić - apelował Michniewicz na antenie TVP Sport.

Tak wyglądają wyniki potencjalnych rywali Legii Warszawa. Porażka Slavii Praga

- Po dzisiejszym meczu z Dinamem Zagrzeb Ekstraklasa S.A. otrzymała informację, że Legia chce przełożyć mecz 3. kolejki z Zagłębiem. W przypadku oficjalnego wniosku zostanie ustalony nowy termin tego spotkania - czytamy w komunikacie wladz ligi.

Legia walczy o LM

Jeśli mistrz Polski pokona mistrza Chorwacji, w drugiej połowie sierpnia o fazę grupową Ligi Mistrzów powalczy z lepszym z pary Crvena zvezda Belgard - Sheriff Tyraspol (w pierwszym meczu był remis 1:1). Jeśli odpadnie z Dinamem, będzie rywalizować o Ligę Europy z przegranym dwumeczu Slavia Praga - Ferencvaros (w pierwszym meczu Ferencvaros wygrał 2:0).

Nieoczywisty bohater Legii w meczu z Dinamem. "Nie miałem dobrego czasu"

Już teraz zespół Michniewicza jest jednak pewny gry w trzecim pucharze - Lidze Konferencji UEFA, który debiutuje w tym sezonie.