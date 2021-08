Duża niespodzianka w starciu potencjalnych rywali Legii w el. LM

Piłkarze Legii Warszawa w poniedziałek poznali potencjalnych dwóch rywali na ostatniej drodze do upragnionego awansu do Ligi Mistrzów. Oczywiście pod warunkiem, że mistrzowie Polski wyeliminują Dinamo Zagrzeb.

Niespodziewany remis w Belgradzie

Jeśli tak by się stało, to podopieczni Czesława Michniewicza w IV rundzie eliminacji Champions League zmierzyli się ze zwycięzcą dwumeczu: Crvena zvezda Belgrad - Sheriff Tyraspol. Oba te zespoły spotkały się we wtorek w pierwszym starciu w Belgradzie. Wynik został ustalony już po pierwszej połowie. W 33. minucie Milana Borjana, byłego bramkarza Korony Kielce, pokonał Kolumbijczyk Frank Castaneda. W pierwszej minucie doliczonego czasu gry wyrównał Francuz Lois Diony.

Od 58. minuty gospodarze musieli radzić sobie w liczebnym osłabieniu. Drugą żółtą kartkę otrzymał bowiem Guelor Kanga. Mimo gry w dziesiątkę, to gospodarze byli bliżej zwycięstwa. Niezłych okazji nie wykorzystali jednak Mirko Ivanić i Marko Gobeljić.

To niespodzianka tym bardziej, że Crvena to uczestnik dwóch ostatnich edycji Ligi Mistrzów, który w 1/16 finału Ligi Europy odpadł po zaciętych bojach z Milanem (2:2 u siebie i 1:1 na wyjeździe), a w lidze serbskiej zdobył 108 na 114 pkt, bijąc punktowy rekord świata i strzelając 114 goli! Za to Sheriff po raz ostatni grał w fazie grupowej Ligi Europy w sezonie 2017/2018, gdy w czwartej rundzie eliminacji wyeliminował Legię Warszawa (0:0 w Warszawie i 1:1 w Tyraspolu).

Mecze czwartej rundy eliminacji LM zaplanowano na 17-18 i 24-25 sierpnia.

Inne wtorkowe wyniki eliminacji Ligi Mistrzów:

Malmo FF - Glasgow Rangers 2:1 (0:0),

Sparta Praga - AS Monaco 0:2 (0:1),

CFR Cluj - Young Boys 1:1 (1:0),

Genk - Szachtar Donieck 1:2 (1:0),

PSV Eindhoven - Midtjylland 3:0 (3:0),

Olympiakos Pireus - Ludogorec 1:1 (0:0).

