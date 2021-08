Trener Dinama Zagrzeb mówi o meczu z Legią Warszawa w el. LM

W środę Legia Warszawa zagra pierwszy mecz 3. rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Rywalem mistrzów Polski będzie najlepsza drużyna Chorwacji. Pierwsze spotkanie legioniści zagrają na wyjeździe o godzinie 20:00, rewanż we wtorek, 10 sierpnia w Warszawie. - Mamy przed sobą wymagającego rywala. To być może najważniejszy mecz w tej części eliminacji. Mecz, który jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, zaprowadzi nas do play-offów - powiedział trener Dinama Zagrzeb.

REKLAMA

Zobacz wideo

Z podobnym szacunkiem do rywala podchodzi Czesław Michniewicz, choć nie ukrywa, że zespół zamierza walczyć. - Dinamo jest świetnym zespołem i żaden klub w Polsce nie ma prawa przymierzać się do jego jedenastki ze swoją. Nie przylecieliśmy do Zagrzebia grać na 0:0. To byłaby utopia. Musimy strzelać gole i z takim nastawieniem wyjść na to spotkanie - powiedział przed meczem trener Legii Warszawa.

Legia Warszawa walczy o awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Czy uda się pokonać Dinamo Zagrzeb?

Trener Dinama Zagrzeb przeanalizował, w czym poprawiła się gra jego zespołu. - Cieszy nas postęp, jakiego dokonaliśmy w ofensywie - powiedział Krznar po ostatnim meczu w lidze chorwackiej. Dinamo co prawda zremisowało z Rijeką 3:3, jednak trener dostrzega pozytywy tego wyniku. - Rijeka grała w formacji zbliżonej do Legii. Mogliśmy więc przygotować się do środowego meczu - dodał szkoleniowiec.

Legia, Raków i Śląsk poznały potencjalnych rywali w IV rundzie el. Ligi Europy i Ligi Konferencji Europy

Jeżeli Legii Warszawa uda się wyeliminować mistrza Chorwacji, w następnej, decydującej o awansie fazie zagra ze zwycięzcą pary Crvena zvezda Belgrad - Sheriff Tyraspol. Mistrzowie Polski poznali również potencjalnego rywala w 4. rundzie eliminacji Ligi Europy, w której drużyna Czesława Michniewicza zagra, jeśli nie poradzi sobie z Dinamem Zagrzeb. Wtedy w ostatniej fazie eliminacji do Ligi Europy zagra z przegranym pary Slavia Praga - Ferencvarosi TC.