Legia już wie, z kim zagra, jeśli wyeliminuje Dinamo Zagrzeb. Wyniki losowania el. Ligi Mistrzów

Na razie Legia Warszawa wyeliminowała Bodo/Glimt i Florę Tallin. Drużyna Czesława Michniewicza nie zachwycała, ale co najważniejsze: wygrała wszystkie cztery spotkania w Europie. Teraz czeka ją bardzo trudne zadanie, bo zmierzy się z Dinamem Zagrzeb. W poniedziałek odbyło się losowanie, w którym mistrzowie Polski poznali ewentualnych rywali w czwartej rundzie (ostatniej) kwalifikacji do Ligi Mistrzów.

Jeśli Legia wygra z Chorwatami, to zmierzy się z Sheriffem Tyraspol lub Crveną zvezdą Belgrad. Sheriff to mistrz Mołdawii. Ale trudno w nim znaleźć jakiekolwiek gwiazdy. Według serwisu "Transfermarkt" tylko dwóch piłkarzy z Tyraspolu jest warta milion euro. To o Hansel Zapata (prawy pomocnik) i kolumbijski kapitan Frank Castañeda, który w rozgrywkach 2020/21 strzelił 28 goli w lidze. Kibice Legii na pewno kojarzą Seriffa, bo warszawski zespół odpadł z nim w eliminacjach do Ligi Europy w sezonie 2017/18.

Z kolei Crvena niedawno wygrała ligę serbską z aż 13-punktową przewagą nad Partizanem Belgrad. Ba, Creva nie przegrała ani razu (35 zwycięstw, 3 remisy). Teraz też wydają się być w dobrej formie. Choć w el. do LM przegrali z Kajratem Ałmaty 1:2 w pierwszym meczu, to w rewanżu rozbili rywali aż 5:0.

Mecze 4. rundy zaplanowano na 17-18 i 24-25 sierpnia.

Ale najpierw trzeba pokonać Dinamo

Dinamo regularnie gra w europejskich pucharach. W minionym sezonie drużyna z Zagrzebia dotarła do ćwierćfinału Ligi Europy, gdzie odpadła z późniejszym triumfatorem - Villarrealem. Rok wcześniej zajęła ostatnie miejsce w fazie grupowej Ligi Mistrzów. W rozgrywkach 18/19 też grała w LM, ale zajęła trzecie miejsce w grupie, więc spadła do Ligi Europy, gdzie dotarła do 1/8 finału. Dla porównania: Legia nie grała w LE i LM od pięciu lat.

Jeśli ktoś uważnie śledził Euro 2020, to Dinamo miało tam kilku przedstawicieli. W bramce Dominik Livaković, w ofensywie Luka Ivanusec, Mislav Orsić i Bruno Petković, a z ławki Mario Gavranović. Wbrew pozorom to nie jakaś kombinowana drużyna z Euro 2020, a walczące o Ligę Mistrzów Dinamo. Cała piątka grała w fazie pucharowej mistrzostw Europy. Chorwaci postawili się w 1/8 finału Hiszpanii, a Szwajcaria z Gavranoviciem, strzelcem kluczowego gola na 3:3, zanim przegrała po karnych z Hiszpanią, wyeliminowała mistrzów świata - Francuzów.

