Sędzia ocenił kontrowersyjną sytuację z meczu Legii. "Nie byłby na korzyść"

W pierwszym spotkaniu II rundy eliminacji do Ligi Mistrzów drużyna Czesława Michniewicza wygrała 2:1, ale jej gra pozostawiała mnóstwo do życzenia. A jak było w rewanżu? W pierwszej połowie nie zobaczyliśmy żadnego celnego strzału. Więcej emocji przyniosła druga połowa, w której nie zabrakło kontrowersji. Kontrowersji, być może na wagę losów awansu do kolejnej rundy. O co dokładnie chodzi?

Decydującym momentem spotkania okazała się 66. minuta. Sergei Zenjov trafił do siatki, ale arbiter dopatrzył się spalonego, choć wydawało się, że piłkarz Flory Tallin powinien się cieszyć z gola.

Sędzia piłkarski Łukasz Rogowski, znany na Twitterze jako "zawód sędzia", stwierdził: - Wydaje mi się, że Jędrzejczyk zagrywa piłkę, a potem gracz Flory, a zatem spalony faktycznie zaistniał.

Po chwili jednak Rogowski się zreflektował. - W sumie to chyba Wieteska jednak bliżej linii bramkowej niż strzelec gola (nr. 20). Przydałby się VAR, ale raczej nie byłby on na korzyść Legii - dodał.

No właśnie VAR. Trzeba pamiętać, że w el. do LM sędziowie nie mogą skorzystać z wideo powtórek. Sytuacja była niezwykle sporna. Tym bardziej sporna, że kilkadziesiąt sekund po całym zamieszaniu z nieuznaną bramką Zenjova, gola dla Legii strzelił Rafa Lopes. Później nie padła już żadna bramka.

Kto kolejnym rywalem Legii?

W następnej rundzie przeciwnikiem Legii będzie Dinamo Zagrzeb. Chorwaci teraz pokonali w dwumeczu Omonię Nikozaja 3:0. Legia nie będzie faworytem w starciu z Dinamem. Zespół z Zagrzebia w ostatnich czterech latach zdobył cztery mistrzowskie tytuły w Chorwacji. Dodatkowo, Dinamo regularnie gra w europejskich pucharach. W minionym sezonie drużyna z Zagrzebia dotarła do ćwierćfinału Ligi Europy, gdzie odpadła z późniejszym triumfatorem - Villarrealem. Rok wcześniej zajęła ostatnie miejsce w fazie grupowej Ligi Mistrzów. W rozgrywkach 18/19 też grała w LM, ale zajęła trzecie miejsce w grupie, więc spadła do Ligi Europy, gdzie dotarła do 1/8 finału. Dla porównania: Legia nie grała w LE lub LM od pięciu lat.

Ale co ważne: Legia jest pewna gry w europejskich pucharach. Jeśli wygra dwumecz z Dinamem, to będzie zostanie jej ostatnia runda eliminacji do Ligi Mistrzów. Jeśli jednak Legia przegra z Dinamem, to zagra w IV rundzie el. do LE. Ale nawet jeśli tam przegra, to spadnie bezpośrednio do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy.