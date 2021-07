Legia Warszawa poznała rywala, z którym zmierzy się w III rundzie el. LM

Po wyeliminowaniu mistrza Norwegii Bodo/Glimt (5:2 w dwumeczu) Legia Warszawa poradziła sobie z Florą Tallin, czyli mistrzem Estonii. W pierwszym meczu II rundy eliminacji do Ligi Mistrzów drużyna Czesława Michniewicza zwyciężyła 2:1, a w rewanżu wygrała 1:0, choć nie obyło się bez dużych kontrowersji. Są duże wątpliwości, czy sędzia nie skrzywdził gospodarzy. Nie uznał im gola, choć wydaje się, że nie było wcale spalonego. Minutę później to Rafa Lopes zdobył bramkę dla Legii. W następnej rundzie przeciwnikiem Legii będzie Dinamo Zagrzeb. Chorwaci pokonali w dwumeczu Omonię Nikozaja 3:0. I nie będzie to łatwy rywal, bo w ostatnich czterech latach zdobył cztery mistrzowskie tytuły w Chorwacji.

- Dinamo to ekipa, której nie trzeba przedstawiać. Dobra marka, co rok grają w europejskich pucharach. Mają wiele jakości i piłkarzy szkolonych w jednej z najlepszych szkółek w Europie. To trudne zadanie, ale trzeba się z nim zmierzyć - powiedział w rozmowie z TVP Sport Mateusz Wieteska, stoper Legii.

Dinamo regularnie gra w europejskich pucharach. W minionym sezonie drużyna z Zagrzebia dotarła do ćwierćfinału Ligi Europy, gdzie odpadła z późniejszym triumfatorem - Villarrealem. Rok wcześniej zajęła ostatnie miejsce w fazie grupowej Ligi Mistrzów. W rozgrywkach 18/19 też grała w LM, ale zajęła trzecie miejsce w grupie, więc spadła do Ligi Europy, gdzie dotarła do 1/8 finału. Dla porównania: Legia nie grała w LE i LM od pięciu lat.

Ale co najważniejsze: Legia jest pewna gry w europejskich pucharach. Jeśli wygra dwumecz z Dinamem, to będzie zostanie jej ostatnia runda eliminacji do Ligi Mistrzów. Jeśli jednak Legia przegra z Dinamem, to zagra w IV rundzie el. do LE. Ale nawet jeśli tam przegra, to spadnie bezpośrednio do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy.

Trudna przeprawa Legii

Jeśli ktoś uważnie śledził Euro 2020, to Dinamo miało tam kilku przedstawicieli. W bramce Dominik Livaković, w ofensywie Luka Ivanusec, Mislav Orsić i Bruno Petković, a z ławki Mario Gavranović. Wbrew pozorom to nie jakaś kombinowana drużyna z Euro 2020, a walczące o Ligę Mistrzów Dinamo. Cała piątka grała w fazie pucharowej mistrzostw Europy. Chorwaci postawili się w 1/8 finału Hiszpanii, a Szwajcaria z Gavranoviciem, strzelcem kluczowego gola na 3:3, zanim przegrała po karnych z Hiszpanią, wyeliminowała mistrzów świata - Francuzów.