Legia Warszawa z awansem do III rundy el. LM! Mistrz Polski pewny gry w pucharach

Po wyeliminowaniu mistrza Norwegii Bodo/Glimt (5:2 w dwumeczu) wydawało się, że mistrzów Polski czeka łatwiejsze zadanie. W końcu Legia Warszawa mierzyła się z mistrzem Estonii. W pierwszym meczu II rundy eliminacji do Ligi Mistrzów drużyna Czesława Michniewicza wygrała 2:1, ale jej gra pozostawiała mnóstwo do życzenia. A jak było w rewanżu? W pierwszej połowie nie zobaczyliśmy żadnego celnego strzału. I najlepiej było ją określić mianem festiwalu niecelnych główek, bo głównie w ten sposób obie drużyny starały się kończyć akcje. Więcej emocji przyniosła druga połowa.

Decydującym momentem spotkania okazała się 66. minuta. Sergei Zenjov trafił do siatki, ale arbiter dopatrzył się spalonego, choć wydawało się, że piłkarz Flory powinien się cieszyć z gola. Trzeba pamiętać, że w el. do LM sędziowie nie mogą skorzystać z wideo powtórek.

Minęło kilkadziesiąt sekund i to Legia świętowała bramkę. Ładną zespołową akcję z bliskiej odległości wykończył Rafa Lopes. A asystował mu Juranović, który celnie zagrał w prawego skrzydła.

Później nie padłą już żadna bramka. Tym samym Legia wygrała 3:1 w dwumeczu i awansowała do trzeciej rundy.

Kto następnym rywalem?

W następnej rundzie przeciwnikiem Legii będzie Dinamo Zagrzeb. Chorwaci pokonali w dwumeczu Omonię Nikozaja 3:0. Z kolei zespól z Cypru trafi do trzeciej rundy eliminacji do Ligi Europy.

Ale co najważniejsze: Legia jest pewna gry w europejskich pucharach. Jeśli wygra dwumecz z Dinamem, to będzie zostanie jej ostatnia runda eliminacji do Ligi Mistrzów. Jeśli jednak Legia przegra z Dinamem, to zagra w IV rundzie el. do LE. Ale nawet jeśli tam przegra, to spadnie bezpośrednio do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy.