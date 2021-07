Legia Warszawa gra o Ligę Mistrzów! Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Legia Warszawa już przed dwumeczem z Florą Tallin poznała swojego potencjalnego rywala w kolejnej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów w przypadku wygranej. Będzie to zwycięzca dwumeczu pomiędzy Dinamem Zagrzeb a Omonią Nikozja. Jeśli wygrają Chorwaci, to w przypadku pokonania Dinama będzie rozstawiona w fazie play-off. Jeśli Wojskowi ulegną Florze, to zagrają z Dinamem lub Omonią w trzeciej rundzie eliminacji do Ligi Europy.

Liga Mistrzów. Legia Warszawa spotka się z dobrymi znajomymi

Oba zespoły nie miały większego problemu z wywalczeniem awansu do drugiej rundy eliminacji. Legia Warszawa w pierwszym meczu zwyciężyła 3:2 z FK Bodoe/Glimt, a w rewanżu u siebie wygrała 2:0. Flora Tallin wyeliminowała mistrza Malty, Hibernians FC, wygrywając 2:0 i 3:0. Ten dwumecz będzie wyjątkowy dla Henrika Ojamy, który występował w Legii w latach 2013-2015.

"Spędziłem część mojej kariery w Legii, wiem że klub ma się całkiem nieźle. Na pewno w tym roku wyglądają trochę inaczej. Spojrzeliśmy na mocne strony Legii oraz sposób jej gry. Wiemy, jak wdrożyć własne atuty, które do tej pory pokazywaliśmy. Legia Warszawa to dobry klub, który może na każdą pozycję sprowadzić zawodników dobrej jakości" – powiedział Estończyk na konferencji prasowej. Poza Ojamaą we Florze gra trzech byłych piłkarzy klubów Ekstraklasy - Konstantin Vassiljev, Sergei Zenjov oraz Ken Kallaste.

Trener Czesław Michniewicz przekazał na konferencji, że udziału w meczu nie weźmie Cezary Miszta oraz Jasurbek Jakszibojew. Pod znakiem zapytania stoi też występ Mattiasa Johanssona, który w miniony poniedziałek przedwcześnie opuścił trening.

Liga Mistrzów. Gdzie i kiedy oglądać mecz Legia Warszawa – Flora Tallin?

Spotkanie między Legią Warszawa a Florą Tallin odbędzie się w środę 21 lipca o godzinie 21:00. Transmisja z tego meczu będzie dostępna do obejrzenia w TVP 2, TVP Sport, na stronie internetowej sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport. Zmagania z udziałem Legii skomentuje duet Mateusz Borek – Robert Podoliński. Relacja na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.