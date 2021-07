Niesamowita bramka w el. Ligi Mistrzów! Ależ on się zabawił! [WIDEO]

W Wiedniu Rapid dość nieoczekiwanie pokonał Spartę Praga 2:1. Wprawdzie goście już w 3. minucie wyszli na prowadzenie za sprawą Ladislava Krejciego, to później dwa gole Christopha Knasmuellera sprawiły, że przed rewanżem w Czechach to Austriacy mają minimalną przewagę. Trzeba przyznać, że gol wyrównujący Austriaka był niezwykłej urody.

Christoph Knasmueller zdecydował się na strzał w nieoczywistej sytuacji, jednak pomocnikowi Rapidu Wiedeń opłaciła się podjęta decyzja. 29-latek otrzymał podanie od Kelvina Arase mniej więcej na 15. metrze od bramki Sparty Praga. Wtedy Austriak zdobył bramkę po zaledwie dwóch kontaktach z piłką. Jedyne co zrobił to przyjął i oddał strzał, lobując bramkarza.

Liga Mistrzów. Fenomenalne trafienie w II rundzie eliminacji. Rapid Wiedeń zaskoczył Pragę

Bramka Christopha Knasmuellera była pierwszym trafieniem, wyrównującym wynik wtorkowego meczu II rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Austriak strzelił tego dnia jeszcze jednego gola, który dał zwycięstwo drużynie Rapid Wiedeń w pierwszym spotkaniu. Wspomnijmy, że UEFA wykluczyła w sezonie 2021/22 zasadę goli zdobytych na wyjeździe, co oznacza, że Sparta Praga będzie musiała wygrać drugie spotkanie co najmniej dwubramkową przewagą, jeżeli będzie chciała awansować bezpośrednio do kolejnego etapu rozgrywek. Jeśli wygra jedną bramką, doprowadzi do dogrywki.

We wtorkowych meczach II rundy eliminacji Ligi Mistrzów faworyci nie zawiedli. Wygrały Dinamo Zagrzeb, Ferencvaros i CFR Cluj. Problemy z awansem do kolejnej rundy mogą mieć Sparta Praga i Celtic Glasgow.

