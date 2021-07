Wiemy, kto skomentuje mecz Legii w el. LM. Mateusz Borek z nowym partnerem!

W pierwszej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów Legia Warszawa trafiła na jednego z potencjalnie najgroźniejszych rywali - było nim norweskie Bodoe/Glimt. Mistrzowie Polski dwukrotnie ograli jednak mistrzów Norwegii (3:2 i 2:0). W drugiej rundzie trafiła na Florę Tallin, która wyeliminowała maltański Hibernians (2:0 i 3:0). To spotkanie rozpocznie się w środę o 21:00, a będzie je można obejrzeć na antenach TVP 2 i TVP Sport. - Na murawie liczy się przede wszystkim to, żeby dobrze się zaprezentować. Chcemy grać tak, jak graliśmy przez cały sezon i pokazać nasze silne strony na przestrzeni dwóch meczów z Legią. Będę optymistą, więc powiem tak: wierzę, że dwumecz zakończy się naszą wygraną 3:2 - mówi Henrik Ojamaa, były piłkarz Legii, w rozmowie ze "Sportowymi Faktami".

Mateusz Borek i Robert Podoliński skomentują mecz Legii Warszawa

TVP podało informację, że to spotkanie skomentuje Mateusz Borek, ale nie z Kazimierzem Węgrzynem, z którym komentował mecze Euro 2020 oraz rewanżowe spotkanie z Bodoe/Glimt: obok Borka usłyszymy Roberta Podolińskiego. Ta para komentowała już kilka meczów, m.in. Włochy - Polska w Lidze Narodów (2:0). Podczas niedawnych mistrzostw Europy Podoliński tworzył duet wraz z Jackiem Laskowskim.

Rewanżowe spotkanie zostanie rozegrane w środę 28 lipca o 18:00. Zwycięzca tej pary zagra w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów ze zwycięzcą pary Dinamo Zagrzeb - Omonia Nikozja (pierwszy mecz we wtorek o 20:00). Przegrani z tych par zagrają ze sobą w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy. Co ważne, jeśli Legia zagra z Dinamem w trzeciej rundzie el. LM, to zwycięzca tej pary będzie rozstawiony w czwartej, decydującej fazie >> Dodatkowo, by Legia spędziła jesień w pucharach, musi wygrać już tylko jeden dwumecz: jeśli np. pokona Florę, to w najgorszym wypadku odpadnie w trzeciej rundzie el. LM i w czwartej rundzie eliminacji Ligi Europy, dzięki czemu zagra w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy.