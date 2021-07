Mundial w Katarze wprowadza chaos. Faza grupowa Ligi Mistrzów tylko raz była krótsza!

Przypomnijmy: pierwotnie mundial w Katarze miał odbyć się tradycyjnie w czerwcu oraz lipcu, jednak FIFA podjęła decyzję o przełożeniu turnieju ze względy na zbyt wysokie temperatury (nowy termin to 21 listopada - 18 grudnia). Będzie miało to ogromne konsekwencje dla terminarza czołowych lig europejskich oraz rozgrywek klubowych, które muszą znaleźć miejsce nie tylko na same mistrzostwa, ale również wokół nich - na zgrupowania przed mundialem (muszą to zrobić najpóźniej do 14 listopada) oraz odpoczynek już po turnieju.

Faza grupowa Ligi Mistrzów zostanie rozegrana w ciągu 57 dni

Rzecznik PZPN Jakub Kwiatkowski na Twitterze opublikował zdjęcie terminarza Ligi Mistrzów w sezonie 2022/23. I o ile kwalifikacje jeszcze zostaną rozegrane w normalnym trybie na przestrzeni dwóch miesięcy (od 21 czerwca do 24 sierpnia), o tyle piłkarzy w fazie grupowej Ligi Mistrzów czeka już maraton. Cała faza grupowa zostanie rozegrana w ciągu dwóch miesięcy - od 6 września do 2 listopada, czyli w 57 dni! Dla porównania, faza grupowa poprzedniego sezonu Ligi Mistrzów została rozegrana w ciągu 50 dni, ale tam zmiany zostały wymuszone przez pandemię i fakt, że finał sezonu 2019/20 został rozegrany dopiero 23 sierpnia.

To będzie oznaczało, że po dwie kolejki (1. i 2, 3. i 4., 5. i 6.) będą rozgrywane tydzień po tygodniu, a w dodatku w dniach 19-27 września przewidziane są dwa terminy na mecze reprezentacji. W fazie pucharowej LM wszystko wróci do normy: rozpocznie się w połowie lutego, a finał zostanie rozegrany 10 czerwca 2023 roku w Stambule (który miał organizować finał w 2020, a następnie w 2021 roku, ale oba przeniesiono - do Lizbony oraz Porto - ze względu na pandemię).

