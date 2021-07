Eksperci zachwyceni gwiazdą Legii. "To błąd w matrixie. Pan piłkarz"

Czesław Michniewicz po raz kolejny miał konkretny plan na spotkanie i po raz kolejny jego zawodnikom udało się go zrealizować. Po efektownym zwycięstwie 3:2 w Norwegii Legia ponownie pokonała Bodø/Glimt w rewanżu. Tym razem mecz zakończył się wynikiem 2:0, a na największe pochwały zasłużyła defensywa stołecznego klubu. i docenić trzeba przede wszystkim postawę drużyny w defensywie, ponieważ tam był w ostatnim czasie spory problem. W ofensywie też jednak nie można było nic zarzucić mistrzom Polski. W pierwszej połowie efektowną bramką popisał się Luquinhas, a w samej końcówce rywala dobił wracający Tomas Pekhart.

Eksperci zachwyceni Legią. Szczególne pochwały dla Luquinhasa

Po środowym spotkaniu z Bodo/Glimt na drużynę Legii spadła lawina pochwał ze strony ekspertów na Twitterze. Nie ma się co dziwić, ponieważ tak pewnego awansu warszawskiej drużyny do kolejnej rundy w europejskich pucharach nie widzieliśmy już dawno. Szczególne uznanie skierowano do Luquinhasa. Zawodnik w 40. minucie zdobył bramkę po indywidualnej akcji. W pierwszej części gry był zdecydowanie najbardziej wyróżniającym się piłkarzem zespołu. To właśnie z jego inicjatywy wynikało zagrożenie pod bramką Norwegów.

- Luquinhas jest błędem w matrixie. To skrzydłowi rywala w pucharach tak wkręcali nasze gwiazdy defensywy - napisał dziennikarz Weszło Leszek Milewski, który odniósł się do efektownej bramki Brazylijczyka.

"Szybkość, balans ciałem, wygranie pojedynku. Ale go pięknie na drugi peron odstawił! - wtórował dziennikarz Eleven Sports Mateusz Święcicki.

"Luquinhas jest sercem Legii. Daje jakość i daje z wątroby. Szacunek" - chwalił brazylijskiego pomocnika Adam Godlewski. "Pan piłkarz Luquinhas. Bezcenny" - podsumował natomiast dziennikarz Sport.pl Konrad Ferszter.

Luquinhas trafił do Legii latem 2019 roku z portugalskiego Deportivo Aves. Zawodnik, który rozegrał zaledwie kilkanaście spotkań w najwyższej lidze portuglaskiej, szybko wkomponował się do zespołu w Legii. Jak dotąd dla zespołu mistrzów Polski rozegrał 81 spotkań, w których zdobył 11 bramek i 17-krotnie asystował.