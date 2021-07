Legia Warszawa zachwycona zachowaniem Bodoe/Glimt! "Szacunek"

Bodo/Glimt przegrało na Łazienkowskiej z Legią 0:2, ale szczególnie w pierwszej połowie sprawiło sporo problemów drużynie Czesława Michniewicza. Tych Norwegowie nie sprawili za to organizatorom meczu, pozostawiając po sobie w pełni posprzątaną szatnię. "Respect Bodo/Glimt" - napisał oficjalny profil Legii Warszawa na Twitterze, wrzucając zdjęcie czystej szatni drużyny przyjezdnej.

Zostawienie porządku w szatni jest dobrym obyczajem, ale nie w wykonaniu każdego, czego przykładem jest ostatni finał Euro 2020 na Wembley. Niemiecki dziennik "Bild" dotarł do zdjęć włoskiej szatni opuszczonej przez nowo koronowanych mistrzów Europy. Widać na nich pozostawione wszędzie puszki po piwie, butelki wina, szampana, a także brudne skarpetki, bokserki, klapki i ręczniki. "Wyglądała jak pole bitwy" - pisał dziennik.

Co ciekawe, zupełnie inaczej zachowali się gospodarze, Anglicy. Na kupkę poukładali nawet puste pudełka po pizzy. "Tego można się było spodziewać po drużynie prowadzonej przez szanowanego Garetha Southgate'a, który jest w kolejce do tytułu szlacheckiego na noworocznej liście wyróżnień" - chwalił reprezentację Anglii brytyjski "The Sun".