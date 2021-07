Legia Warszawa pozna trzeciego rywala w pucharach. Będzie bardzo trudno

Legia Warszawa wygrała pierwszy mecz 3:2, ale zasada premiowania bramek na wyjeździe została zniesiona, więc sytuacja nie była aż tak komfortowa, jakby mogło się wydawać. Ale tylko do czasu, bo w 41. minucie mistrzowie Polski objęli prowadzenie, gdy ładną indywidualną akcją popisał się Luquinas. W doliczonym czasie gry na 2:0 podwyższył Tomas Pekhart. W drugiej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów Legia zagra z Florą Tallin. Mecze z Estończykami zostaną rozegrane 20-21 lipca i 27-28 lipca. Zespół Czesława Michniewicza będzie faworytem.

Flora Tallinn to obecny mistrz Estonii. Tamtejsza liga rozgrywana jest w systemie wiosna-jesień, co oznacza, że aktualnie sezon jest w trakcie. Po 14 spotkaniach Flora z dorobkiem 36 punktów zajmuje drugie miejsce w tabeli i traci cztery oczka do rywala zza miedzy - Levadii (ma dwa mecze rozegrane więcej). W pierwszej rundzie el. do LM Flora Tallinn nie miała najmniejszych problemów z pokonaniem mistrza Malty - Hibernians FC. W pierwszym spotkaniu u siebie drużyna z Estonii wygrała 2:0, zaś w rewanżu pokonała rywala 3:0. Jeśli legioniści poradzą sobie z tym rywalem, to będą pewni udziału w europejskich rozgrywkach w najbliższym sezonie. W najbliższy poniedziałek o godzinie 12:00 odbędzie się losowanie 3. rundy eliminacyjnej Ligi Mistrzów. Para Legia Warszawa - FC Flora Tallin nie będzie rozstawiona w losowaniu.

Drużyny rozstawione:

GNK Dinamo Zagrzeb / AS Omonia Nikozja

SK Slavia Praga

Olympiakos Pireus / Neftci Baku

ŠK Slovan Bratysława / BSC Young Boys Berno

Kajrat Ałmaty / FK Crvena zvezda Belgrad

Rangers FC

drużyny nierozstawione:

NS Mura / Łudogorec Razgrad

Malmoe FF / HJK Helsinki

Lincoln Red Imps FC / CFR Cluj

Legia Warszawa / FC Flora Tallin

Alaszkert Erewan / Sheriff Tiraspol

Ferencvaros TC / Żalgiris Wilno

Na pewno wymagającym rywalem byłoby Dinamo Zagrzeb, które słynie ze świetnego skautingu i regularnie gra w fazie grupowej Ligi Mistrzów lub Ligi Europy. Ich skład jest wyceniany na ponad 130 milionów euro. Dla porównania: wartość kadry Legii to niespełna 30 mln. Trudnym przeciwnikiem byłaby też Slavia Praga, która dwa lata temu pokazała się z dobrej strony w LM, choć odpadła po fazie grupowej. A w minionym sezonie awansowała do ćwierćfinału LE.

Zdecydowanym faworytem w starciu z Legią byłyby też takie zespoły, jak: Olympiakos, Youg Boys Berno, Omonia Nikozja, Crevna zvezda Belgrad czy Rangers FC.

Jeśli Legia przegra w kolejnej rundzie, to zacznie rywalizować o awans do Ligi Europy. Tam już też poznała potencjalnych rywali. A, że nie ma już tam rozstawionych zespołów, to potencjalnych rywali jest dużo.

Tylko jeden dwumecz dzieli Legię od pucharów. Przepisy po stronie mistrza Polski

3. runda el. LE: