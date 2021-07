Same pochwały po awansie Legii. "To się nie dzieje naprawdę!"

Legia Warszawa awansowała do II rundy kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Mistrzowie Polski wygrali 2:0 w rewanżowym spotkaniu z Bodo/Glimt (5:2 w dwumeczu). Legioniści kiepsko weszli w to spotkanie, ale jeszcze w pierwszej połowie wyszli na prowadzenie za sprawą Luquinhasa. W drugiej części Legia zaprezentowała się lepiej i samej końcówce zdołała dobić rywala. Drugiego gola zdobył Tomas Pekhart.

Takiej atmosfery nie było od dawna! Michniewicz znowu został bohaterem

Legia blisko fazy grupowej. Został jeszcze tylko jeden krok

To zwycięstwo dało Legii awans do II rundy kwalifikacji, w której warszawski zespół zmierzy się z Florą Tallin. Jeżeli Legia przejdzie Estończyków, to na pewno zagra co najmniej w fazie grupowej nowo utworzonej Ligi Konferencji. - Legia jest o jeden wygrany dwumecz od fazy grupowej europejskich pucharów. Dziwne uczucie po pierwszej rundzie el. LM – napisał Paweł Gołaszewski, dziennikarz "Piłki Nożnej".

- Jeśli Legia w II rundzie el. LM wyeliminuje Florę Tallin, będzie mieć już gwarantowany udział w fazie grupowej Conference League. Tam 2,8 miliona euro za awans, 500 tysięcy za zwycięstwo i 166 tysięcy za remis. A przecież gra cały czas toczy się o coś więcej. Nowy system w praktyce – dodał Kamil Rogólski.

Mistrz Norwegii nie taki straszny. "Awans niezagrożony"

Jeszcze przed pierwszym meczem wielu kibiców i ekspertów było zgodnych, że mistrz Norwegii to najtrudniejszy rywal, na jakiego Legia mogła trafić. Okazało się, że nie ma czego się obawiać. Legia całkowicie zasłużenie awansowała wygrywając oba mecze. - Awans Legii niezagrożony od pierwszych minut spotkania w Norwegii. Znakomity pomysł trenerów na ten dwumecz. Dawno nie oglądaliśmy z takim spokojem rywalizacji w el. europejskich pucharów. Gratulacje – napisał Kuba Majewski z portalu meczyki.pl i legioniści.com.

- Polskie zespoły w europejskich pucharach 2021/2022: 3 mecze i 3 zwycięstwa. To się nie dzieje naprawdę! – napisał Wojtek Papuga, zwracając uwagę na to, że także Śląsk Wrocław wygrał swoje spotkanie.

- Legia awansowała, wygrywając dwukrotnie. O to chodziło, brawo za realizację zadania. Gra - powinna być lepsza. Z tygodnia na tydzień – ocenił Adam Godlewski z "Piłki Nożnej".

- Mnóstwo było obaw o dwumecz Legii po losowaniu, a tu proszę. Oba mecze wygrane. Naprawdę dobry początek pucharów. I to nie z amatorami – stwierdził Sebastian Chabiniak z Eleven Sports.

- Brawa dla Legii za ten awans. Taktycznie rozjechali Bodo/Glimt, do tego byli bardziej dojrzali i po prostu piłkarsko lepsi. W ofensywie wygląda to bardzo obiecująco na przyszłość – skomentował Paweł Tanona, wielbiciel skandynawskiej piłki i dziennikarz "Futbolu po Skandynawsku".

Mecz skomentował też były właściciel i prezes Legii Warszawa, Bogusław Leśnodorski. - Dobry mecz i awans na luzie – napisał.