Tylko jeden dwumecz dzieli Legię od europejskich pucharów! Przepisy po stronie mistrza Polski

Dwumecz przeciwko mistrzowi Norwegii jeszcze przed jego rozpoczęciem określany był jako trudny. Ostatecznie jednak okazało się, że nie była to zbyt trudna przeprawa dla mistrzów Polski. Po wyjazdowym zwycięstwie 3:2, w rewanżu zawodnicy Czesława Michniewicza spokojnie wygrali 2:0 i awansowali do kolejnej rundy.

Wiemy, z kim Legia Warszawa zmierzy się w 2. rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów

Legia potrzebuje jeszcze jednego dwumeczu

Pojedynek z Florą Tallinn będzie kluczowy nie tylko w kontekście ewentualnego awansu do Ligi Mistrzów. Jeśli mistrz Estonii okazałby się zbyt mocny, wówczas Legia Warszawa w najgorszym scenariuszu może nie zagrać w europejskich pucharach. Jeśli jednak Wojskowi wygrają, będą pewni udziału w jednych z trzech rodzajów rozgrywek.

Po ewentualnym pokonaniu mistrza Estonii, Legia awansuje do trzeciej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów. W przypadku zwycięstwa w dwóch kolejnych dwumeczach sprawa będzie prosta - stołeczny klub zagra w Champions League.

Jeśli jednak w trzeciej rundzie eliminacji przegra, wówczas "spadnie" do 4. rundy eliminacji Ligi Europy. Jeśli tam wygra - zagra w fazie grupowej tych rozgrywek. Jeśli natomiast przegra, uzyska automatyczny awans do fazy grupowej Ligi Konferencji.

Legia zagra z Florą Tallinn

Flora Tallinn to obecny mistrz Estonii. Klub ze stolicy kraju dwukrotnie z rzędu wygrywał tamtejsze rozgrywki, natomiast w całej historii triumfował 13 razy. Estońska liga rozgrywana jest w systemie wiosna-jesień, co oznacza, że aktualnie sezon jest w trakcie. Po 14 spotkaniach Flora z dorobkiem 36 punktów zajmuje drugie miejsce w tabeli i traci cztery oczka do rywala zza miedzy - Levadii (ma dwa mecze rozegrane więcej).

Takiej atmosfery nie było od dawna! Michniewicz znowu został bohaterem

W pierwszej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów Flora Tallinn nie miała najmniejszych problemów z pokonaniem mistrza Malty - Hibernians FC. W pierwszym spotkaniu u siebie drużyna z Estonii wygrała 2:0, zaś w rewanżu pokonała rywala 3:0.