Znamy już wszystkie drużyny, które zagrają w 2. rundzie eliminacji Ligi Mistrzów

Pod koniec czerwca Komitet Wykonawczy UEFA oficjalnie poinformował, że znosi przepis we wszystkich rozgrywkach klubowych, który w fazie pucharowej premiował drużynę, która zdobyła więcej bramek na wyjeździe. Przepis premiujący drużyny, które mają więcej bramek zdobytych na wyjeździe (away goals rule), obowiązywał w rozgrywkach Ligi Mistrzów od 1965 roku. Zapis ten miał swoich zwolenników, jednak z czasem zaczął budzić kontrowersje.

W pierwszej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów pojawiły się zatem pierwsze przypadki zespołów, którzy przechodzą do kolejnej fazy rozgrywek dzięki zmianie przepisów. Tak stało się choćby we wtorek w przypadku drużyny CFR Cluj. Rumuni pierwszy mecz przegrali 1:3 na wyjeździe z bośniackim Borac Banja Luka. W rewanżowym meczu Bośniacy wygrali u siebie 2:0 po dwóch bramkach w drugiej połowie. Gdyby obowiązywały jeszcze poprzednie przepisy UEFA, to cieszyliby się z awansu do kolejnej fazy eliminacji LM. Niestety dla Bośniaków, doszło do dogrywki, bo w dwumeczu był bilans 3:3. W dodatkowym czasie gry gola zdobyli Rumuni. W 118. minucie bramkę zdobył bowiem Alexandru Chipciu.

Za to w środę podobna sytuacja tylko mogła mieć miejsce przy parze walijskiego Connah's Quay Nomads i Alashkert z Armenii. W pierwszym meczu granym w Walii padł remis 2:2, a w drugim meczu 0:0. W takim wypadku przy starych zasadach dalej grałby Alashkert. Rozegrano dogrywkę, ale ostatecznie to i tak Ormianie awansowali do drugiej rundy dzięki bramce Vincenta Bezecourta w 113. minucie. Co ciekawe, ten piłkarz wszedł na boisko tylko minutę wcześniej.

Poznaliśmy też już wszystkich uczestników drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. W środę awans wywalczyli sobie Kajrat Ałmaty, Alashkert, Neftci Baku, a także Legia Warszawa, która pokonała norweski Bodo/Glimt. W pierwszym meczu mistrzowie Polski wygrali 3:2, a w rewanżu w Warszawie 2:0. W drugiej rundzie zagrają z Florą Talinn.

Wyniki pozostałych spotkań I rundy eliminacji Ligi Mistrzów:

Kajrat Ałmaty (Kazachstan) - Maccabi Hajfa (Izrael) 2:0 (1:0). Wynik pierwszego meczu: 1:1 i awans Kajrat,

- Maccabi Hajfa (Izrael) 2:0 (1:0). Wynik pierwszego meczu: 1:1 i awans Kajrat, Alashkert (Armenia) - Connah's Quay Nomads (Walia) 1:0. Wynik pierwszego meczu: 2:2 i awans Alashkert po dogrywce,

- Connah's Quay Nomads (Walia) 1:0. Wynik pierwszego meczu: 2:2 i awans Alashkert po dogrywce, Neftci Baku (Azerbejdżan) - Dinamo Tbilisi (Gruzja) 2:1. Wynik pierwszego meczu: 2:1 i awans Neftci,

- Dinamo Tbilisi (Gruzja) 2:1. Wynik pierwszego meczu: 2:1 i awans Neftci, Hibernians (Malta) - Flora (Estonia) 0:3 (0:2). Wynik pierwszego meczu: 0:2 i awans Flora,

0:3 (0:2). Wynik pierwszego meczu: 0:2 i awans Flora, Lincoln (Gibraltar) - Fola (Luksemburg) 5:0 (2:0). Wynik pierwszego meczu: 2:2 i awans Lincoln,

- Fola (Luksemburg) 5:0 (2:0). Wynik pierwszego meczu: 2:2 i awans Lincoln, Riga FC (Łotwa) - Malmo FF (Szwecja) 1:1 (0:1). Wynik pierwszego meczu: 0:1 i awans Malmo FF,

1:1 (0:1). Wynik pierwszego meczu: 0:1 i awans Malmo FF, S. Tiraspol (Mołdawia) - Teuta (Albania) 1:0 (1:0). Wynik pierwszego meczu: 4:0 i awans Tiraspol,

- Teuta (Albania) 1:0 (1:0). Wynik pierwszego meczu: 4:0 i awans Tiraspol, NS Mura (Słowenia) - Shkendija (Macedonia Północna) 5:0 (2:0). Wynik pierwszego meczu: 1:0 i awans Mura,

- Shkendija (Macedonia Północna) 5:0 (2:0). Wynik pierwszego meczu: 1:0 i awans Mura, Prishtina (Kosowo) - Ferencvaros Budapeszt (Węgry) 1:3 (0:0). Wynik pierwszego meczu: 0:3 i awans Ferencvaros,

1:3 (0:0). Wynik pierwszego meczu: 0:3 i awans Ferencvaros, Buducnost (Czarnogóra) - HJK Helsinki (Finlandia) 0:4 (0:3). Wynik pierwszego meczu: 1:3 i awans HJK,

0:4 (0:3). Wynik pierwszego meczu: 1:3 i awans HJK, Linfield (Irlandia Północna) - Żalgiris Kowno (Litwa) 1:2 (0:2). Wynik pierwszego meczu: 0:1 i awans Żalgiris,

1:2 (0:2). Wynik pierwszego meczu: 0:1 i awans Żalgiris, Shamrock Rovers (Irlandia) - Slovan Bratysława (Słowacja) 2:1 (1:0). Wynik pierwszego meczu: 0:2 i awans Slovan,

2:1 (1:0). Wynik pierwszego meczu: 0:2 i awans Slovan, Szachcior Soligorsk (Białoruś) - Łudogorec Razgrad (Bułgaria) 0:1 (0:0). Wynik pierwszego meczu: 0:1 i awans Łudogorec,

0:1 (0:0). Wynik pierwszego meczu: 0:1 i awans Łudogorec, Valur (Islandia) - Dinamo Zagrzeb (Chorwacja) 0:2 (0:1). Wynik pierwszego meczu: 2:3 i awans Dinamo.

Pierwsze mecze drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów zaplanowano na dni 20-21 lipca. A w dniach 27-28 lipca zostaną rozegrane rewanże. Relacje na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.