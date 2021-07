Tak Legia Warszawa zagra w rewanżu z Bodo/Glimt! Jedna zmiana

W środę 14 lipca Legia Warszawa zmierzy się na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej z norweskim Bodo/Glimt w rewanżowym spotkaniu I rundy eliminacji do Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu mistrzowie Polski wygrali 3:2 po dwóch trafieniach nowego napastnika Mahira Emrelego i jednym Luquinhasa.

Drużyna Legii zaprezentowała się bardzo dobrze w pierwszym spotkaniu z Bodo/Glimt. Świetnie funkcjonowała przede wszystkim ofensywa, w której zabłysnął nowy nabytek warszawskiej drużyny - Mahir Emreli. Fenomenalna postawa Azerskiego napastnika, ale także, chociażby Bartosza Kapustki czy Luquinhasa sprawiły, że przed rewanżem mistrzowie Polski są w bardzo komfortowej sytuacji.

- Wynik w Norwegii cieszy, ale niczego nie przesądza. Jest z pozoru korzystny. Tak do tego podchodzimy. Nie myślimy, żeby wyjść na boisku i bronić tej przewagi. Chcemy zagrać według własnych zasad. Cieszy mnie, że to robimy, że graliśmy tak w Norwegii. To daje efekty i buduje pewność siebie. Wiele inspiracji czerpię od innych drużyn, nie tylko od rywali. Wczoraj mieliśmy odprawę. Pokazywaliśmy np. fragmentu finału Włochy - Anglia. Nie uważam to za kradzież, to inspiracja - powiedział trener Legii Czesław Michniewicz na przedmeczowej konferencji prasowej. W składzie na rewanżowy mecz w Polsce dokonał jednej zmiany - za Kacpra Skibickiego zagra Josip Juranović.

Skład Legii na rewanżowe spotkanie w Warszawie:

Artur Boruc - Artur Jędrzejczyk, Mateusz Wieteska, Mateusz Hołownia – Josip Juranović, Andre Martins, Bartosz Slisz, Filip Mladenović - Bartosz Kapustka, Mahir Emreli, Luquinhas

Spotkanie rewanżowe pierwszej rundy el. Ligi Mistrzów pomiędzy mistrzami Polski oraz Norwegii odbędzie się w środę 14 lipca o godzinie 20:00. Transmisja tego meczu będzie dostępna do obejrzenia w TVP Sport, na stronie internetowej sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport. Relacja na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

