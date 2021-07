Pierwsza taka sytuacja w Lidze Mistrzów od 56 lat! Historyczne odpadnięcie

Pod koniec czerwca Komitet Wykonawczy UEFA oficjalnie poinformował, że znosi przepis we wszystkich rozgrywkach klubowych, który w fazie pucharowej premiował drużynę, która zdobyła więcej bramek na wyjeździe. Przepis forujący drużyny, które mają więcej bramek zdobytych na wyjeździe (away goals rule), obowiązywał w rozgrywkach Ligi Mistrzów od 1965 roku. Zapis ten miał swoich zwolenników, jednak z czasem zaczął budzić kontrowersje.

Pechowcy z Bośni i Hercegowiny

Już w I rundzie eliminacji Ligi Mistrzów była pierwsza "ofiara" nowego przepisu. Bośniacki zespół Borac Banja Luka tydzień temu przegrał na wyjeździe z rumuńskim CFR Cluj 1:3. W rewanżowym meczu Bośniacy wygrali u siebie 2:0 po dwóch bramkach w drugiej połowie. W 60. minucie trafił Stojan Vranjes, doświadczony 34-letni pomocnik, który w latach 2013-2018 grał w Lechii Gdańsk, Legii Warszawa oraz Piaście Gliwice. Cztery minuty później prowadzenie gospodarzy podwyższył Grek Panagiotis Moraitis. Po tym trafieniu była krótka przerwy, bo urwała się siatka. Przy obu golach asystował Milan Vusurović.

Gdyby obowiązywały jeszcze poprzednie przepisy UEFA, to cieszyliby się z awansu do kolejnej fazy eliminacji LM. Niestety dla Bośniaków, doszło do dogrywki, bo w dwumeczu był bilans 3:3. W dodatkowym czasie gry gola zdobyli Rumuni. W 118. minucie bramkę zdobył bowiem Alexandru Chipciu.

W środę Legia Warszawa zmierzy się na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej z norweskim Bodo/Glimt w rewanżowym spotkaniu I rundy eliminacji do Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu mistrzowie Polski wygrali 3:2. Początek spotkania o godz. 20. Relacja na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Jeśli Legia awansuje, to w II rundzie zmierzy się z Florą Tallinn.

