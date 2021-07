Legia Warszawa gra w el. Ligi Mistrzów! Gdzie i kiedy oglądać mecz z Bodoe/Glimt? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Legia Warszawa w miniony wtorek ogłosiła kadrę 22 zawodników na pierwszy mecz w ramach pierwszej rundy eliminacji Ligi Mistrzów z FK Bodoe/Glimt. Spośród sześciu nowych piłkarzy powołanie otrzymało pięciu z nich – jedynym nieobecnym w kadrze jest Lindsay Rose. Tuż po odpadnięciu Chorwacji rzeczniczka prasowa Legii poinformowała, że Josip Juranović wraca do klubu po mistrzostwach, ale następnego dnia dodała, że obrońca będzie gotowy na rewanż z Bodo/Glimt.

REKLAMA

Zobacz wideo Ponad 230 mln dla polskich klubów! "To jeden z najtrudniejszych sezonów w historii" [Studio Biznes]

Liga Mistrzów. Tylko Mahir Emreli z nowych zawodników może grać na pełnej intensywności

Trener Czesław Michniewicz wziął udział w konferencji prasowej przed meczem Legii Warszawa z FK Bodoe/Glimt. Były selekcjoner reprezentacji Polski U-21 przyznał, że nie było wiele czasu, aby zespół był w stanie wypracować więcej automatyzmów. – Czasu zawsze będzie brakowało, na pewno przydałoby się kilka tygodni, aby zespół był lepiej zgrany. Na dziś, poza Emrelim, nie ma zawodnika, który niedawno do nas przyszedł i może grać na pełnej intensywności. Dla Bodo to kolejny mecz w tygodniu, a dla nas to duże wydarzenie – powiedział Michniewicz.

Szczególny problem Legia ma z obsadą na pozycji wahadłowych. Kacper Skibicki nie trenował z zespołem w poniedziałek ze względu na lekkie zbicie, o czym poinformował portal Legia.net. Jeżeli 19-latek będzie gotowy do gry, to prawdopodobnie on stworzy z Filipem Mladenoviciem duet wahadłowych.

Liga Mistrzów. Gdzie i kiedy oglądać mecz FK Bodoe/Glimt – Legia Warszawa?

Spotkanie pierwszej rundy el. Ligi Mistrzów pomiędzy mistrzami Polski oraz Norwegii odbędzie się w środę 7 lipca o godzinie 18:00. Transmisja tego meczu będzie dostępna do obejrzenia w TVP Sport, na stronie internetowej sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport. Relacja na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.