Problemy Legii Warszawa przed meczem el. Ligi Mistrzów. Mistrz Polski osłabiony

W ostatnich dziewięciu sezonach Legia Warszawa wygrywała w kraju siedmiokrotnie. Ale to, czy sezon będzie udany w dużej mierze zależy od tego, jak mistrzowie Polski poradzą sobie w eliminacjach do europejskich pucharów. Jeśli piąty rok z rzędu nie udałoby się awansować do fazy grupowej europejskich pucharów, straty finansowe znów trzeba będzie liczyć w milionach złotych. Kibice marzą o Lidze Mistrzów, ale realnym celem jest miejsce w Lidze Europy, a pewnie nawet Liga Konferencji nie będzie zła. Eliminacje do LM rozpoczynają się już 7 lipca meczem z FK Bodø/Glimt, wiceliderem ligi norweskiej. Pierwszy mecz odbędzie się na stadionie Aspmyra Stadion w Bodo, natomiast rewanż na Stadionie Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Problem w tym, że Legia poleci do Norwegii w osłabionym składzie.

- Kacper Skibicki nie trenuje z zespołem, ma lekkie zbicie i jest oszczędzany, aby mógł wystąpić w meczu z Bodo - informuje Legia.net. Problem polega na tym, że trener Czesław Michniewicz stawia na ustawienie z wahadłowymi, a ich teraz w Legii brakuje. Latem z klubu odeszli: Paweł Wszołek (Union Berlin) i Marko Vesović (szuka klubu). Wiele wskazuje też, że Legia może także pożegnać Josipa Juranovicia, bo 25-latek był ważnym graczem Chorwacji podczas Euro 2020, więc mistrzowie Polski mogą na nim sporo zarobić.

Tuż po odpadnięciu Chorwacji z turnieju Izabela Kruk, rzeczniczka prasowa Legii, poinformowała, że "Josip, tak jak w końcówce sezonu, nie chciał żadnego urlopu, wraca do nas od razu po Euro i wesprze operację Bodo". Jednak następnego dnia napisała na Twitterze, że: "Josip będzie do dyspozycji trenera na mecz rewanżowy z FK Bodo/Glimt".

To oznacza, że Michniewicz - obsadzając pozycję [prawego wahadłowego - w środę będzie mógł skorzystać jedynie z Skibickiego, 19-latka, który nominalnie jest ofensywnym skrzydłowym, a nie typowym wahadłowym. Polak prawdopodobnie zagra na lewej stronie, a na prawej wystąpi Mattias Johansson. 29-latek w poprzednim sezonie grał w Genclerbiligi Ankara, występując w 29 meczach i zdobywając trzy bramki. Zawodnik ma na koncie sześć występów w reprezentacji Szwecji. W ubiegłym roku Johansson zagrał w Lidze Narodów, a debiut w kadrze zaliczył w 2014 roku. Do Legii Szwed trafił na zasadzie wolnego transferu.

Nie będzie też Pekharta

Tomas Pekhart, który wystąpił na Euro w reprezentacji Czech, co prawda został zgłoszony do pierwszej rundy eliminacji. Ale tylko po to, by ewentualnie pomóc w rewanżu. W pierwszym meczu zespół Michniewicza będzie musiał sobie radzić bez niego.

Kto zastąpi Czecha? Być może Mahir Emreli, autor sześciu goli w letnich sparingach Legii.