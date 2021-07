Legia zagrała ostatni sparing przed Ligą Mistrzów. Kolejny błysk nowego snajpera

5:0 z SK Bischofshofen, 0:2 z Ferencvarosem, 1:1 z FK Krasnodar na obozie w Austrii. 3:2 Lechią Gdańsk i teraz na koniec 2:0 z Jagiellonią Białystok już po powrocie do Polski. To wyniki letnich sparingów Legii Warszawa. Dwa ostatnie były zamknięte dla mediów. A ten sobotni przeciwko Jagiellonii został rozegrany w ośrodku treningowym w Kępie koło Sochocina. Ostatecznie na boisku z naturalną trawą, a nie ze sztuczną, na jakiej Legii przyjdzie mierzyć się już w środę w wyjazdowym meczu z FK Bodo/Glimt w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów.

Legia nie wpuściła na dwa ostatnie mecze nawet kibiców, ale serwis Legia.Net informował i o składach, i o strzelcach goli. Gdyby sugerować się składem z meczu z Jagiellonią, zespół Michniewicza w środę z Bodo/Glimt rozpocząłby w takim zestawieniu: Boruc - Johansson, Jędrzejczyk, Hołownia - Skibicki , Martins, Slisz, Mladenović - Josue , Emreli, Muci. Prędzej jednak trzeba sugerować się meczem z Lechią, który został rozegrany równo tydzień przed meczem z Norwegami i w którym wyjściowy skład Legii wyglądał tak: Boruc - Jędrzejczyk, Wieteska, Hołownia - Skibicki, Slisz, Martins, Mladenović - Kapustka, Luquinhas - Emreli.

Legia znalazła następcę Pekharta?

Najlepszą wiadomością płynącą z sobotniego sparingu jest to, że oba gole dla Legii strzelił Emreli. Azerski napastnik, który w czerwcu trafił na Łazienkowską, przynajmniej na początku sezonu będzie musiał w ataku zastępować albo przynajmniej radzić sobie bez Tomasa Pekharta. A więc najlepszego strzelca Legii w poprzednim sezonie (24 gole), który wciąż przebywa z kadrą Czech na Euro 2020.

Pekhart co prawda - podobnie jak Josip Juranović, dla którego Euro dopiero co się skończyło, bo Chorwacja w poniedziałek odpadła w ćwierćfinale po meczu Hiszpanią (3:5, po dogrywce) - został zgłoszony do pierwszej rundy eliminacji. Ale tylko po to, by ewentualnie pomóc w rewanżu. W pierwszym meczu zespół Michniewicza będzie musiał sobie radzić bez nich, bo Juranović też dostał od Legii jeszcze tydzień urlopu. I niewykluczone, że podobnie postąpi też z Pekhartem.

Na szczęście Emreli w letnich sparingach pokazał się z dobrej strony. Zdobył sześć z jedenastu bramek. Nie strzelił gola tylko przeciwko Lechii, kiedy pojawił się po przerwie i wcześniej z Ferencvarosem, ale w tym sparingu nie zagrał, bo wtedy na zgrupowaniu w Austrii zmagał się z lekkim urazem. Początek meczu Bodo/Glimt - Legia w środę o 18.