Ważne zmiany w Lidze Mistrzów. Zasada o bramkach wyjazdowych zostanie zniesiona?

Przepis forujący drużyny, które mają więcej bramek zdobytych na wyjeździe (away goals rule), obowiązywał w rozgrywkach Ligi Mistrzów od 1965 roku. Zapis ten miał swoich zwolenników, jednak z czasem zaczął budzić kontrowersje. Według Sport.Interia.pl, UEFA postanowiła w końcu zrezygnować z tej regulacji.

Nowe ustalenia mają zostać ogłoszone jeszcze w tym tygodniu. Z założeń wynika, że już od sezonu 2021/2022 o awansie zespołów, które mają identyczny bilans bramek po dwumeczach w fazie pucharowej, decydować będzie dogrywka i ewentualnie konkurs rzutów karnych.

Zniesienie przepisu zmieni bardzo wiele. Na przykład w półfinale Ligi Mistrzów w tym roku, PSG wyeliminowało Bayern Monachium, ponieważ strzelili więcej bramek na wyjeździe - wygrali 3:2 w Monachium i przegrali 0:1 w Paryżu. Gdyby regulacja, którą chce ogłosić UEFA, obowiązywała w tamtym momencie, to zawodnicy musieliby jeszcze zagrać dogrywkę.

Zwolennicy dotychczasowych regulacji uważają, że dogrywki czy konkurs rzutów karnych dodatkowo obciążą zawodników, których terminarze i tak już są wyjątkowo napięte. UEFA uważa jednak, że zniesienie przepisu gratyfikującego bramki wyjazdowe jest bardziej sprawiedliwe w rywalizacji. Podobnego zdania są także niektórzy byli zawodnicy, m.in. Gary Lineker, który uważa, że zasada ta "zabiła już wiele meczów" czy prezes PZPN Zbigniew Boniek.

- Kiedyś Roma pokonała Barcelonę dzięki bramce na wyjeździe. A co takiego by się stało, gdyby po prostu była dogrywka? W dwumeczu był przecież remis 4:4. Należało grać dalej. Ten przepis oznacza kalkulację. Piłkarze dumają, czy warto atakować, czy może nie. A gol to po prostu powinien być gol - mówił prezes polskiego związku piłkarskiego w jednym z wywiadów.

Nie są to też pierwsze informacje na temat zniesienia tej zasady. Już w 2019 roku Komitet Wykonawczy UEFA poważnie rozważał takie rozwiązanie, jednak wówczas nie zdecydowano się na wprowadzenie zmian w przepisach.

Zasada przewagi bramek zdobywanych na wyjeździe jest wykorzystywana w Lidze Mistrzów czy Lidze Europy, ale też w eliminacjach do mistrzostw świata czy w mistrzostwach poszczególnych kontynentów zgrupowanych w ramach FIFA.