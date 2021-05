Legia Warszawa poznała potencjalnych rywali w el. Ligi Mistrzów. Trzy pułapki czekają

Legia Warszawa pozna swojego rywala podczas losowania, które odbędzie się 15 czerwca, a mecze zostaną rozegrane 6-7 i 13-14 lipca. Mistrzowie Polski mają współczynnik w wysokości 16,5 pkt, co daje im pewne rozstawienie nie tylko w pierwszej, ale również w drugiej rundzie eliminacji.

Legia Warszawa może trafić na wymagających rywali

W pierwszej rundzie Legia Warszawa będzie faworytem, ale teoretycznie może czekać na nią kilka pułapek: wśród najgroźniejszych rywali, których może wylosować, znajdują się mistrzowie Norwegii (Bodo/Glimt), Izraela (Maccabi Hajfa) oraz Białorusi (Szachtior Soligorsk). Co ważne, jeśli Legia przegra w 1. rundzie el. LM, to "spadnie" do 2. rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy. Jeśli jednak Legia pokona pierwszego rywala, to w 2. rundzie mimo rozstawienia czekają ją potencjalnie trudniejsze spotkania: może tam trafić na takie ekipy jak Slovan Bratysława (Słowacja - musi przejść 1. rundę) czy Omonia (Cypr - zaczyna grę od 2. rundy), z którą odpadła w zeszłorocznych eliminacjach.

Łącznie na drodze do Ligi Mistrzów Legia będzie musiała pokonać czterech rywali. Co ważne, już awans do trzeciej rundy el. LM zapewni Legii grę w pucharach na jesień: w najgorszym wypadku przegra wtedy w 4. rundzie el. LE, ale zostanie wtedy przesunięta do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy.

Rozstawione drużyny w 1. rundzie eliminacji Ligi Mistrzów:

Dinamo Zagrzeb (Chorwacja) 44,500 pkt

Łudogorec Razgrad (Bułgaria) 28,000

Malmoe (Szwecja) 18,500

CFR Cluj (Rumunia) 16,500

Legia Warszawa (Polska) 16,500

Szeryf Tyraspol (Mołdawia) 14,500

Ferencvaros (Węgry) 13,500

Szkendija Tetowo (Macedonia Północna) 9,000

Slovan Bratysława (Słowacja) 7,500

Dinamo Tbilisi (Gruzja) 6,500

Żalgiris Wilno (Litwa) 6,500

Alaszkert (Armenia) 6,500

Flora Tallinn (Estonia) 6,250

Buducnost Podgorica (Czarnogóra) 6,000

Kajrat Ałmaty (Kazachstan) 6,000

Lincoln Red Imps (Gibraltar) 5,750

Potencjalni rywale Legii Warszawa w 1. rundzie eliminacji Ligi Mistrzów: