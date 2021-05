W TVP zaczęli relację, nagle pojawia się mistrz drugiego planu. To nie był przypadek [WIDEO]

Po finale Ligi Mistrzów, w którym Chelsea ograła Manchester City (1:0), euforia kibiców pod stadionem w Porto była ogromna. Reporter TVP Sport, Maciej Adamiak, był w miejscu wydarzeń i chciał porozmawiać z fanami londyńczyków, jednak uniemożliwił mu to kibic, który pojawił się na drugim planie, utrudniając pracę dziennikarzowi.

Wpadka reportera TVP Sport po finale Ligi Mistrzów. Bohater drugiego planu

– Dajcie mi kilkadziesiąt sekund, poradzę sobie z moimi nowymi przyjaciółmi i znów będziemy rozmawiać – prosił Adamiak. Ale gdy ponownie się z nim połączono, mistrz drugiego planu ponownie pojawił się w kadrze, ku zdziwieniu ekspertów zasiadających w studiu, którzy nawet nie próbowali ukrywać, że cała sytuacja po prostu ich śmieszy.

Mistrz drugiego planu z TVP Sport to "specjalista" od videobombingu

Okazuje się, że mistrz drugiego planu z TVP Sport to nie był przypadkowy człowiek. Ma nawet poświęconą sobie witrynę na angielskiej Wikipedii. Czytamy tam: "Fernando Jorge da Silva dos Santos, znany powszechnie pod pseudonimem Emplastro, jest portugalskim fanem piłki nożnej, który stał się publiczną postacią dla reporterów telewizyjnych, którzy trzymają się z tyłu".

50-latek to specjalista w videobombingu, czyli pojawianiu się w kadrze za plecami telewizyjnego reportera. Zajmuje się tym od trzech dekad. Jest znanym portugalskim kibicem, który występował w licznych telewizyjnych występach, także za zgodą stacji, które zapraszały go do studia.