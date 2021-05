CHELSEA ZWYCIĘZCĄ TEGOROCZNEJ EDYCJI LIGI MISTRZÓW! Jedynym strzelcem bramki Kai Havertz

Pep Guardiola oraz Thomas Tuchel jak dotąd mierzyli się ze sobą siedmiokrotnie. Cztery spotkania wygrywały drużyny prowadzone przez Hiszpana, natomiast dwa przez niemieckiego trenera. Tylko raz padł remis – 0:0 w spotkaniu Bayernu Monachium z Borussią Dortmund w marcu 2015 roku. Tuchel z kolei wygrał oba mecze w roli trenera Chelsea. Spotkanie numer osiem padło łupem szkoleniowca z naszej zachodniej granicy.

Chelsea zwycięża w finale Ligi Mistrzów! The Blues dokonali tego po raz drugi w swojej historii

Pierwsza połowa meczu obfitowała w dużą liczbę sytuacji po obu stronach. Częściej do nich dochodziła Chelsea, głównie za sprawą Timo Wernera, natomiast Niemiec nie był w stanie pokonać Edersona. Mimo że częściej przy piłce była drużyna Pepa Guardioli, to nie była w stanie bardzo zagrozić Edouardowi Mendy’emu. Z powodu urazu przedwcześnie boisko musiał opuścić Thiago Silva i zastąpił go Andreas Christensen. W 43. minucie Mason Mount posłał świetną piłkę do Kaia Havertza, a Ederson wyszedł z pola karnego, aby przerwać akcję. Futbolówka odbiła się na tyle niefortunnie dla niego, że Kai Havertz miał przed sobą pustą bramkę i bez problemów umieścił piłkę w siatce.

W drugiej połowie Manchester City otrzymał kolejny cios. Kevin De Bruyne zderzył się z Antonio Ruedigerem i padł znokautowany na murawę na kilkadziesiąt sekund. Uraz głowy okazał się na tyle poważny, że kapitan The Citizens opuścił boisko, a w jego miejsce wszedł Gabriel Jesus. Chelsea miała szansę dobić rywala z kontrataku, natomiast Christian Pulisić nie wykorzystał podania Kaia Havertza i strzelił obok bramki. Ostatecznie drużynie z Londynu udało się dowieźć korzystny wynik do końca i tym samym sięgnęła ona po puchar Ligi Mistrzów po raz drugi w swojej historii. Wcześniej im się to udało w sezonie 2011/2012, kiedy to pokonali Bayern Monachium po rzutach karnych.