Kai Havertz strzela do pustej bramki! Pierwszy gol finału Ligi Mistrzów [WIDEO]

Pep Guardiola oraz Thomas Tuchel mierzyli się ze sobą siedmiokrotnie. Cztery spotkania wygrywały drużyny prowadzone przez Hiszpana, natomiast dwa przez niemieckiego trenera. Tylko raz padł remis – 0:0 w spotkaniu Bayernu Monachium z Borussią Dortmund w marcu 2015 roku. Tuchel z kolei wygrał oba mecze już jako trener Chelsea.

REKLAMA

Liga Mistrzów. Cóż za błąd Edersona! Kai Havertz zachował zimną krew. Świetne podanie Masona Mounta

Początek spotkania był otwarty po obu stronach, co miało odzwierciedlenie w liczbie sytuacji. Po stronie Manchesteru City najlepszą okazję miał Raheem Sterling po podaniu Edersona, ale nie był w stanie pokonać Edouarda Mendy’ego. Spośród piłkarzy Chelsea swoje okazje mieli Timo Werner czy Kai Havertz, natomiast żadna z tych prób nie zaskoczyła Edersona. Z rozwojem meczu do większej liczby sytuacji dochodzili zawodnicy prowadzeni przez Thomasa Tuchela. Ze względu na uraz przedwcześnie udział w finale zakończył Thiago Silva.

Po zmianie Chelsea ruszyła do ataków. Mason Mount zauważył wychodzącego na wolną pozycję Kaia Havertza i zagrał do niego świetną piłkę. Do futbolówki wyszedł Ederson, natomiast odbiła się ona na tyle nieszczęśliwie dla niego, że Niemiec miał przed sobą pustą bramkę i wyprowadził Chelsea na prowadzenie.

Bramkę można także zobaczyć na stronie polsatsport.pl. Relacja tekstowa z drugiej połowy na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.